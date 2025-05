Jerônimo abre as portas para Zé Ronaldo após novo aceno

Jerônimo Rodrigues e José Ronaldo durante agenda em Feira de Santana - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) respondeu, nesta terça-feira, 20, aos afagos do prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (União Brasil), hoje na oposição, mas que tem feito acenos de aproximação com o Palácio de Ondina. O petista abriu as portas do grupo para o gestor e garantiu uma tratamento "diferente".

Jerônimo citou indiretamente o episódio em que José Ronaldo acabou preterido do posto de vice da chapa majoritária encabeçada por ACM Neto (União Brasil) em 2022, e disse estar disposto a "acolher" o prefeito de Feira com "atenção".

"Ele ficou muito feliz, e ele chegou comentando. As palavras foram de gratidão, agradecimento, e diz ele que foi um dos dias mais felizes dele como gestor. Esse agradecimento que ele fez foi do coração dele. José Ronaldo tem cinco mandatos de prefeito, tem experiência. Ele mesmo disse, caminhou do lado oposto", iniciou Jerônimo, que logo em seguida afirmou estar construindo uma "relação de confiança" com Zé Ronaldo.

"Estamos construindo uma relação de confiança. Se mais à frente, em 2026, ele vier para apoiar e acompanhar a gente, é claro que a gente vai acolher de forma diferente de que ele foi tratado, desrespeitosa. Não faremos isso, somos de um grupo que dá atenção e conversa", pontuou o governador, que participou da entrega da laboratório do Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia (Ceeinfor) Mãe Stella, no bairro do Cabula, em Salvador.

Agradecimento

O prefeito José Ronaldo agradeceu a Jerônimo Rodrigues, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), e ao chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), pela autorização do início das obras de duplicação do contorno norte e leste do município.

A intervenção terá um orçamento de R$ 179,42 milhões, com previsão de duplicação de 7,2 quilômetros da BR-324.

“Eu aprendi ao longo da minha vida a ter gratidão. Nunca deixei de ser grato e nem de ser sincero. Vivo aqui hoje um dos melhores momentos da minha vida. Em algumas oportunidades tive o prazer de receber o presidente Lula nesta terra e fiz essa solicitação, então eu não poderia, em hipótese alguma, deixar de dizer que eu estou grato pela autorização dessa obra”, afirmou Zé Ronaldo.