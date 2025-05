Jerônimo anuncia obra em Feira e agrada José Ronaldo: 'um dos melhores dias da vida'

Jerônimo ao lado do prefeito José Ronaldo - Foto: Feijão Almeida / GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), ao lado do ministro dos transportes, Renan Filho, e do prefeito de Feira de Santana José Ronaldo (União Brasil), autorizou nesta segunda-feira, 19, o início das obras de duplicação do contorno norte e leste da Princesa do Sertão.

A intervenção, orçada em R$ 179,42 milhões, prevê a duplicação de 7,2 quilômetros da BR-324, incluindo a construção de marginais à esquerda e à direita, cinco passarelas e três viadutos, e foi comemorada por José Ronaldo, que faz parte do núcleo da oposição ao governador, mas tem se aproximado da base do petista.

“Eu aprendi ao longo da minha vida a ter gratidão. Nunca deixei de ser grato e nem de ser sincero. Vivo aqui hoje um dos melhores momentos da minha vida. Em algumas oportunidades tive o prazer de receber o presidente Lula nesta terra e fiz essa solicitação, então eu não poderia, em hipótese alguma, deixar de dizer que eu estou grato pela autorização dessa obra”, disse.

Segundo Jerônimo, houve um alinhamento entre as gestões federal, estadual e municipal para tirar as obras do papel, que conta também com a duplicação de trechos da BR-101, que contempla a divisa da Bahia com Sergipe e da Bahia com o Espírito Santo e que se espera que melhore o tráfego externo de Feira de Santana.

“O objetivo é concluir a terceira etapa do anel de contorno, beneficiando quem é de Feira, quem tem que passar por Feira. Em época de festa, de feriado, também, reduzindo os transtornos na viagem. E é um projeto que tem afinidade com a cidade, com os moradores de Feira, com paisagismo, drenagem, ciclovia. Tudo isso trará autoestima para o município”, destacou Jerônimo.