PV mira 'recuperação' e deve manter federação com petistas

José Luiz Penna, presidente do PV e da Federação Brasil da Esperança - Foto: Divulgação

O Partido Verde já trabalha em consenso com a permanência da sigla na Federação Brasil da Esperança, junto com PT e PCdoB, para o próximo período de quatro anos, que passa a ser contado a partir de 2026. A informação foi confirmada por nomes ligados ao PV baiano, em conversas com o Portal A TARDE nas últimas semanas.

O entendimento é de que sozinho, o PV não alcançará a cláusula de barreira estabelecida pela Justiça Eleitoral para 2026, que exige que cada sigla tenha, pelo menos, 2,5% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados. Caso contrário, o partido não terá acesso a recursos como fundo eleitoral e tempo de televisão.

Uma das fontes consultadas pelo Portal A TARDE afirmou, sob condição de anonimato, que mesmo com a presença de alguns insatisfeitos com o ‘casamento’, que impede a formação de outras alianças oficiais sem a presença do PT, a federação foi o caminho ideal para manter o PV vivo no cenário político nacional. A mesma fonte mencionou o salto que os verdes deram na cena política local, com a eleição dos deputados estaduais Vitor Bonfim, Marquinho Viana, Ludmilla Fiscina e Roberto Carlos, nas eleições de 2022, desempenho que esperam repetir no próximo ano. No mesmo pleito, o PV ainda recebeu o deputado federal Bacelar, do Podemos, que se reelegeu pela sigla, graças ao número de votos obtido pela federação.

Deputados estaduais do Partido Verde | Foto: Reprodução | Divulgação | Agência Alba

Outro importante nome do PV baiano reforçou a ideia de que a permanência da legenda na federação é mais vantajosa para a sigla verde do que as demais integrantes do bloco.

“É muito bom para a gente (manter). No fim, não é a gente que perde, pelo contrário”, afirmou o integrante do PV, em conversa recente durante uma agenda do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Desempenho nas urnas

Em 2022, primeira eleição do PV na Federação Brasil da Esperança, a sigla obteve 125.105 votos para deputado federal na Bahia. A quantia não seria o suficiente para eleger Bacelar, único parlamentar baiano do partido em Brasília.

A eleição do deputado só foi possível por causa da votação total obtida pela federação (1.761.003 votos).

Na disputa para a vaga de deputado estadual, o PV conseguiu quatro cadeiras na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), tendo a sigla alcançado 335.364 votos. A federação, entretanto, atingiu 1.927.771 votos, o que garantiu o sucesso da legenda nas urnas.

Federação Brasil da Esperança

Formada em 2022, a Federação Brasil da Esperança conta com PT, PV e PCdoB. Atualmente, o bloco possui uma das maiores bancadas da Câmara Federal, com 81 deputados federais, sendo dez parlamentares da bancada baiana.

No recorte estadual, a federação possui a maior bancada da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), com 17 deputados estaduais.

Atualmente, o comando nacional da federação está sob responsabilidade do ex-deputado federal José Luiz Penna, presidente nacional do Partido Verde.

O Portal A TARDE tentou contato com o presidente estadual do PV, Ivanilson Gomes, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.