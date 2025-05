André Joazeiro exalta investimentos na educação científica

Secretário estadual André Joazeiro - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O secretário estadual de Ciência e Tecnologia da Bahia (Secti), André Joazeiro, exaltou, nesta segunda-feira, 19, os novos investimentos na educação científica do estado. A ministra da pasta de mesmo nome, Luciana Santos (PCdoB), está em Salvador, onde anuncia um conjunto de ações na área, com o emprego de R$ 67,3 milhões.

Ao Portal A TARDE, Joazeiro explicou como os recursos serão utilizados, e reforçou a importância da parceria entre a Secti, a Secretaria de Educação, comandada por Rowenna Brito, e o Ministério de Ciência e Tecnologia.

"É um investimento transversal, uma parceria muito forte da Secretaria de Educação, a secretária Rowenna Brito deu esse espaço para a gente, comprou a ideia e está fazendo essa educação científica. A Secti está entrando com a trilha de inovação dentro dos clubes de ciência, e o ministério entrando com infraestrutura, bolsas, trazendo laboritórios de robótica, audiovisual e games para 270 equipamentos; 180 do ministério, mais 90 de contrapartida nossa", iniciou o secretário.

Tarefa dividida

Joazeiro ainda pontuou a importância de dividir as tarefas entre as pastas, destacando o papel da secretária Rowenna Brito na implantação da educação científica na grade curricular do ensino médio.

"É um projeto que todo mundo faz um pedaço do trabalho. A secretária Rowenna faz a educação científica, que é para todo mundo a partir de agora no ensino médio [...] Com laboritórios bem equipados com as novas escolas do governador Jerônimo Rodrigues. Quando todo mundo se junta, cada um fazendo uma parte do trabalho, o final disso é muito jovem saindo com capacidade de fazer ciência", pontuou Joazeiro, que ainda detalhou como os recursos serão aplicados.

"Temos mais de R$ 20 milhões do governo federal para o Mais Ciência na Escola, que aí vai para o laboratório, com bolsas para professores e alunos nesse meio. Estamos lançando o edital para 400 professores, aí são R$ 8 milhões. É uma série coisas, mas o importante é o conjunto da obra", pontuou.

Agenda da ministra

A ministra Luciana Santos participa, nesta segunda-feira, 19, do lançamento de um conjunto de ações voltadas para o fortalecimento da educação científica nas escolas baianas. A agenda acontece no auditório da Universidde do Estado da Bahia (Uneb), em Salvador.

Entre as iniciativas, está a instalação de 180 novos laboratórios maker, além do lançamento do Clube de Ciências, que selecionará 400 professores para coordenar as atividades nas escolas.