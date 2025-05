Jerônimo recebe ministra para anunciar investimento de R$ 67 milhões

André Joazeiro, Luciana Santos e Jerônimo Rodrigues - Foto: Gabriel Pinheiro | Secti Bahia

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) receberá em Salvador, na tarde da próxima segunda-feira, 19, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos (PCdoB). Eles devem lançar um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento e à popularização da educação científica nas escolas da Bahia, em um investimento total de R$ 67,3 milhões.

O evento está agendado para às 15h, no auditório da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), durante a abertura da Caravana da Ciência, uma iniciativa em comemoração aos 40 anos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e que vai percorrer todos as unidades da federação, levando informações, pesquisas e oficinas abertas à população.

O principal destaque da agenda com Jerônimo e Luciana é o programa “Mais Ciência na Escola”, com investimento de R$ 18 milhões por parte do MCTI. O governo da Bahia também aportará recursos, com mais R$ 3 milhões para a criação de clubes de ciência, em parceria com a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

A ideia é que essas ações contemplem comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas, pescadores artesanais e moradores de pequenos municípios, promovendo o acesso à ciência como ferramenta de transformação social e desenvolvimento sustentável.

PopCiência

Na agenda com a ministra Luciana Santos, o governador Jerônimo Rodrigues ainda sancionará uma lei que institui uma política permanente de incentivo à ciência, tecnologia e inovação com foco nas juventudes. Além disso, o gestor deve assinar o decreto que cria o programa “PopCiência Jovem”, voltado à formação científica de estudantes da rede estadual.

Entre as iniciativas previstas, estão a implantação de 180 “laboratórios maker” em todo o estado; o lançamento do edital dos Clubes de Ciências, que selecionará 400 professores para coordenar atividades em escolas públicas; o desenvolvimento de trilhas de inovação; e a criação do selo “Bahia Faz Ciência”.