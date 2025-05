Governo Jerônimo abre licitação para fiscalização de obras no metrô

Empresa será responsável por gerenciar e fiscalizar intervenções nas áreas já em funcionamento - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) abriu, nesta sexta-feira, 16, um processo licitatório para contratar uma empresa especializada em engenharia consultiva, com o objetivo de gerenciar e fiscalizar obras no âmbito do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL).

Questionada pelo Portal A TARDE, a CTB explicou que “o edital publicado refere-se à contratação de uma empresa especializada para o acompanhamento continuado dos ajustes e adequações necessários” ao metrô de Salvador.

“Este edital contempla as expansões e adaptações do sistema metroviário já implantado, incluindo, por exemplo, intervenções em estações, terminais de integração, passarelas, entre outros”, explicou a CTB, através de sua assessoria de imprensa.

Ainda de acordo com a CTB, apesar do termo de referência apontar que a empresa contratada ficará responsável por estudos de expansão do metrô sob demanda do governo, uma possível ampliação do SMSL para o Campo Grande não estaria abarcada nesse contrato.

“No caso do Tramo IV [Estação Campo Grande], será necessário o lançamento de um edital específico para o acompanhamento das obras previstas nesse trecho”, garantiu a CTB.

O custo da contratação dessa empresa pelo governo de Jerônimo Rodrigues (PT) é estimado em pouco mais de R$ 10,5 milhões, em um contrato com vigência de 48 meses (quatro anos).

O edital estabelece também que consórcios também podem participar da licitação, desde que formados por no máximo duas empresas e que sejam liderados por uma companhia brasileira.

A sessão pública para o recebimento das propostas na licitação está marcada para o próximo dia 10 de junho, às 9h, presencialmente na sede da CTB, localizada na Estação Ferroviária da Calçada.

Estação Campo Grande

Chamada de “Expansão Sul” e também de “Tramo IV da Linha 1”, a implantação da Estação Campo Grande no metrô de Salvador já possui os recursos necessários para as obras. Isso porque o valor de R$ 1,518 bilhão solicitado pela gestão estadual foi aprovado ainda em 2024 pelo governo federal, no âmbito do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

A ideia é construir um traçado de 1,1 km totalmente subterrâneo, a partir da Estação da Lapa, até o Campo Grande. A nova parada do metrô deve ficar localizada entre a Praça 2 de Julho e o Teatro Castro Alves (TCA).

Inicialmente, o governo Jerônimo tentou amarrar juridicamente para que a ampliação do metrô de Salvador fosse realizada pela CCR Metrô Bahia, atual concessionária do sistema. O plano, porém, foi abortado pela CTB, que deve convocar uma licitação nos próximos meses e selecionar uma nova empresa para construir a estação no Campo Grande.

De acordo com um anteprojeto obtido pelo Portal A TARDE, a tendência é que a nova parada tenha pelo menos cinco pavimentos no subterrâneo do Centro Antigo de Salvador, podendo chegar a até 60 metros de profundidade, superando os 34 metros e três níveis da Estação Campo da Pólvora, e se tornando a mais funda da cidade.

Após a Estação Campo Grande, a CTB também prevê a construção de um rabicho na direção da Rua Araújo Pinho, no bairro do Canela. No futuro, esse trecho deve ser utilizado para expandir ainda mais a Linha 1, passando pelos bairros da Graça e da Barra.