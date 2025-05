Ex-ministro faz 'vaquinha' e pede pix para Bolsonaro

Gilson Machado pede novas doações para Bolsonaro - Foto: Isac Nóbrega | PR

O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado (PL), fez um apelo nas redes sociais, no final de semana, para que os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continuem fazendo doações para uma vaquinha por meio do Pix.

Gilson afirmou que Bolsonaro gastou aproximadamente a metade dos R$ 17 milhões arrecadados nos últimos meses. Segundo o político bolsonarista, parte do aumento das despesas tem ligação com a estadia do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, nos Estados Unidos.

“Eu quero dizer que o presidente recebeu na outra campanha 17 milhões de reais, mas já gastou em um ano, oito milhões, já começou a desidratar, é por isso a nossa preocupação. A gente vai deixar o presidente desidratar?”, iniciou Gilson, que ainda fez uma provocação ao citar o escândalo no Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS).

“A nossa índole é pedir, e jamais colocar a mão no dinheiro dos aposentados, no dinheiro brasileiro, como a esquerda fez agora”, disparou o ex-ministro do Turismo.

Escolhido para 2026

Inelegível até 2030, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já tem estudado alternativas para o Palácio do Planalto em 2026, caso não consiga reverter sua situação na Justiça Eleitoral. Uma dos nomes, segundo Bela Megale, do jornal O Globo, é o da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, sua esposa e presidente nacional do PL Mulher.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), permanece como um dos favoritos nos bastidores. Ao Portal A TARDE, em conversas informais recentes, deputados baianos afirmam que o gestor é o único nome capaz de aglutinar o campo da direita em só candidatura.