Jerônimo e Renan Filho acompanham trabalhos do DNIT nas BRs-324 e 116

Ministério dos Transportes, reassumiu a operação plena das rodovias - Foto: Wuiga Rubini / GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado do ministro dos Transportes, Renan Filho, verificou de perto, o início dos trabalhos já realizados nas rodovias BR-324 (de Salvador a Feira de Santana) e da BR-116 (de Feira de Santana até a divisa com Minas Gerais), na manhã desta segunda-feira, 19.

O chefe do executivo baiano visitou o Centro de Controle Operacional (CCO) do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), no município de Amélia Rodrigues. O órgão federal passou a ser responsável pela conservação, manutenção e operação plena das rodovias, que ligam a Bahia a outros estados.

“Durante esse período, inclusive agora, já perto do São João e do feriado de Corpus Christi, a garantia é de que haverá um esforço grande para a manutenção da pista, dos serviços de fiscalização. Inclusive, o compromisso do ministro foi também manter, ao máximo, os trabalhadores da Via Bahia para que possam continuar dentro dessas ações”, salientou o governador.

Saída da ViaBahia

Desde a madrugada de 15 de maio, o Governo Federal, por meio do Ministério dos Transportes, reassumiu a operação plena das rodovias, após o encerramento do contrato com a ViaBahia responsável pela gestão.

Equipes técnicas do DNIT tem atuado nos trechos com ações emergenciais de manutenção, planejamento das intervenções mais estruturantes, reforçando o atendimento ao usuário, com instalação de sinalização provisória, monitoramento de tráfego através do CCO e suporte operacional.

Em breve, serão iniciados os procedimentos para elaboração de um novo modelo de concessão, com expectativa de leilão para dezembro de 2025. Até lá, os usuários que precisarem de atendimento nas rodovias podem entrar em contato pelo 0800-5802848, que funciona 24 horas.

Histórico

A ViaBahia foi responsável por operar as rodovias BR-116, BR-324, BA-526 e BA-528 desde 2009. Contudo, o contrato foi alvo de diversas disputas entre a empresa e o poder público em virtude do descumprimento de obrigações pré-estabelecidas.

A gestão dos trechos foi assumida pela União, através do DNIT, após uma negociação com o Tribunal de Contas da União (TCU), o ministério e a concessionária.

A decisão autorizou o encerramento do contrato em 31 de março e estabeleceu um pagamento de R$ 892 milhões à ViaBahia, contudo, a falta de pagamento de parte da indenização à concessionária via governo federal fez com que a atuação da empresa se prolongasse no estado.