Rowenna Brito recebe título de Cidadã Feirense - Foto: Emerson Santos/SEC

A secretária da Educação do Estado da Bahia, Rowenna Brito, foi homenageada com o título de Cidadã Feirense, nesta quarta-feira, 7, em solenidade no plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana. A honraria, proposta pelo vereador Ivanberg Lima (PT), reconhece a contribuição da gestora para o fortalecimento da educação pública na Bahia.

"Receber o título de Cidadã Feirense é uma grande honra. Feira de Santana, com sua relevância histórica e cultural, tem um papel fundamental no Brasil. Como sempre digo, a cidade não é apenas um ponto de passagem, mas é por onde o Brasil passa. Com esta homenagem, reafirmo meu compromisso de contribuir para o desenvolvimento de Feira e para o avanço da educação em sua comunidade", declarou a secretária Rowenna Brito.

A proposta de conceder o título de Cidadã Feirense à secretária parte do reconhecimento pelos serviços prestados à Bahia e, em especial, ao município. Segundo o vereador Ivanberg Lima (PT), a homenagem se justifica por ações como construção de escolas de tempo integral; valorização dos profissionais da Educação; cuidado com os estudantes; e implantação da primeira escola quilombola do interior da Bahia, localizada no distrito da Matinha.

O secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas, representando o governador Jerônimo Rodrigues, destacou a trajetória da secretária estadual da Educação, durante a entrega do título. Em seu discurso, ressaltou o papel decisivo de Rowenna na condução de uma educação pública democrática, solidária e transformadora. Segundo ele, a homenageada é símbolo de compromisso com os estudantes e as universidades estaduais. O gestor lembrou, ainda, que Rowenna foi figura central nos avanços educacionais da gestão do governador Jerônimo. Para ele, a homenagem também reverencia todos os educadores da Bahia.

Trajetória

Professora concursada da rede estadual, Rowenna Brito assumiu o comando da Secretaria da Educação do Estado em 2024. É licenciada em Geografia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e especialista em Gestão Estratégica em Políticas Públicas pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Sua trajetória como educadora e gestora é marcada pelo compromisso com a qualidade do ensino e a valorização da escola pública.

Antes de assumir a Secretaria da Educação do Estado (SEC), Rowenna atuou em diversas funções na rede estadual. Foi técnica do Núcleo Territorial de Educação - Salvador e Região Metropolitana (NTE 26), coordenadora da Educação em Tempo Integral e chefe de Gabinete da SEC. Também lecionou Geografia no Colégio Estadual Mário Costa Neto e no Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro.