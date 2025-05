Ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica pode dar nome a rua em Salvador

Ex-presidente do Uruguai José Mujica, na sede do Frente Ampla, em Montevidéu - Foto: AFP

O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, pode ter o seu nome eternizado em uma rua de Salvador. A vereadora Marta Rodrigues (PT) protocolou um projeto de lei que propõe a denominação de um logradouro público da cidade em homenagem ao político. O uruguaio faleceu aos 89 anos em Montevidéu, após enfrentar um câncer no esôfago diagnosticado em 2023.

“Durante seu mandato, em um contexto internacional bastante favorável, a economia uruguaia cresceu uma média anual de 5,4%, o índice de pobreza caiu, e o desemprego foi mantido em níveis baixos. No ano de 2013, o Uruguai foi nomeado o país do ano pela revista britânica The Economist e, Pepe, indicado entre as 100 personalidades mais influentes daquele mesmo ano pela revista Time”, argumentou a vereadora em seu projeto.

“Pepe Mujica faleceu em 13 de maio de 2025 deixando um legado da mais alta honradez, exemplo de liderança política, combate às desigualdades sociais e à pobreza, sendo certo que sua memória merece ser eternizada em um logradouro público de Salvador, razão pela qual se apresenta esse projeto”, acrescentou a edil.

Pepe Mujica

José Alberto Mujica nasceu em 20 de maio de 1935. Membro da guerrilha Movimento de Libertação Nacional - Tupamaros, que fez frente à ditadura militar do Uruguai, 'Pepe', como era popularmente conhecido, ficou preso durante 14 anos, sendo liberado apenas em 1985.

Pepe Mujica foi ministro da Agricultura do Uruguai, entre 2005 e 2008. Logo depois, entre 2010 e 2015, foi presidente do país. Ao deixar o cargo, se tornou senador da República.

Mujica enfrentou um câncer no esôfago, doença que acabou se espalhando por todo o corpo. O ex-presidente deixa esposa, Lucía Topolansky.