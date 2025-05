"Nunca virou as costas para o povo", diz Jerônimo sobre Pepe Mujica

Jerônimo Rodrigues fala sobre legado de Mujica - Foto: Ricardo Stuckert | PR | Dante Fernandez | AFP

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), lamentou, em carta divulgada nas redes sociais, nesta terça-feira, 13, a morte de José 'Pepe' Mujica, ex-presidente do Uruguai e um dos principais nomes do campo de esquerda na América Latina. O petista, que cumpre agenda na China, citou o legado do político e sua relação com o povo.

Jerônimo ressaltou que Mujica, mesmo enfrentando as adversidades que a política lhe apresentou, como a prisão e a tortura durante a ditadura militar do Uruguai, que durou entre 1973 e 1985, "nunca virou as costas para o povo". O governador ainda afirmou que o ex-presidente "escolheu ser coerente".

"Pepe Mujica atravessou a vida com a dignidade dos que não se rendem. Enfrentou a prisão, a solidão, o poder — e escolheu ser coerente. Nunca negociou a alma. Nunca virou as costas pro povo", iniciou Jerônimo.

"Seu maior exemplo foi o modo como viveu o tempo: sem desperdiçar a vida com vaidades. Fez do pouco, muito. E do tempo, uma ferramenta de luta pelo bem comum. A morte leva o corpo, mas não leva o que é imenso. Hoje, choramos de pé", completou o governador baiano.

Mujica e sucessor de Lula

Em novembro de 2024, durante entrevista, Mujica falou sobre a ausência de sucessores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o uruguaio, que era amigo do petista, a falta de uma liderança política de esquerda a nível nacional, como o atual chefe do Planalto, seria a "desgraça do Brasil".

"Lula está perto dos 80 anos de idade. E ele não tem substituto. Essa é a desgraça do Brasil", afirmou em entrevista divulgada pela AFP.

Pepe Mujica

José Alberto Mujica nasceu em 20 de maio de 1935. Membro da guerrilha Movimento de Libertação Nacional - Tupamaros, que fez frente à ditadura militar do Uruguai, 'Pepe', como era popularmente conhecido, ficou preso durante 14 anos, sendo liberado apenas em 1985.

Pepe Mujica foi ministro da Agricultura do Uruguai, entre 2005 e 2008. Logo depois, entre 2010 e 2015, foi presidente do país. Ao deixar o cargo, se tornou senador da República.

Mujica enfrentou um câncer no esôgafo, doença que acabou se espalhando por todo o corpo. O ex-presidente deixa esposa, Lucía Topolansky, senadora.