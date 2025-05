Alba autoriza empréstimos bilionários para o governo Jerônimo

Assembleia já soma R$ 5,1 bilhões em autorizações para empréstimos do governo da Bahia só em 2025 - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) autorizou, na tarde desta terça-feira, 13, a contratação de dois empréstimos bilionários solicitados pelo governo Jerônimo Rodrigues (PT). Somados, os créditos chegam a R$ 4,5 bilhões.

A primeira solicitação de operação de empréstimo, a ser realizada junto a instituições financeiras nacionais, com garantia da União, está estimada no valor de R$ 3 bilhões, destinados ao pagamento do estoque de precatórios vencidos e não pagos.

Já o segundo pedido prevê a contratação, junto ao Banco do Brasil, um empréstimo de até R$ 1,5 bilhão, que serão destinados a investimentos nas áreas de Mobilidade Urbana e Interurbana, Infraestrutura Viária, Infraestrutura Hídrica, e Infraestrutura Urbana.

Os empréstimos foram aprovados com os votos da bancada governista, que conseguiu formar quórum suficiente para dar início à votação. A oposição, indignada com o volume grande de pedidos de crédito feitos pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), votou contrariamente.

Com as aprovações, o governo do estado chega a três empréstimos aprovados pela Alba apenas em 2025. O primeiro, no valor de R$ 600 milhões, foi autorizado pela Assembleia no último dia 6 de maio. Com os dois desta terça, a gestão estadual chega a R$ 5,1 bilhões em créditos neste ano.

Primeiro empréstimo do ano

Conforme revelado ao Portal A TARDE no último dia 14 de abril pelo secretário estadual da Fazenda, Manoel Vitório, a maior parte do primeiro empréstimo solicitado no ano, de R$ 600 milhões, será utilizada para investimentos na mobilidade urbana do estado, especialmente nas obras do VLT de Salvador.

A ideia do governo Jerônimo é que, em dezembro deste ano, parte do traçado do VLT de Salvador já esteja pronto, para os primeiros testes com circulação de trens na região do Subúrbio Ferroviário. O cronograma prevê a inauguração do primeiro trecho a partir de julho de 2026, com operação assistida.