"Essa é a desgraça do Brasil", dispara Mujica sobre sucessão de Lula

Mujica alerta para falta de sucessores de Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O ex-presidente do Uruguai, José 'Pepe' Mujica, alertou para a falta de políticos com potencial para suceder o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O líder uruguaio é um dos principais aliados do chefe de Estado brasileiro.

Leia mais

>> PP negocia mais dois ministérios no governo Lula

>> Bolsonaro projeta volta ao poder com apoio de Trump: "Voltaremos"

>> Mujica, ex-presidente do Uruguai, passa por procedimento cirúrgico

Mujica afirmou, em entrevista publicada pela AFP, que a ausência de lideranças com esse perfil "é a desgraça do Brasil".

"Lula está perto dos 80 anos de idade. E ele não tem substituto. Essa é a desgraça do Brasil", pontuou o político uruguaio, que ainda criticou a existência de regimes autoritários na América Latina.

"O autoritarismo na América Latina é um passo para trás. Nós o vivemos historicamente quando os Estados Unidos se intrometeram em todos os lugares, mas agora também estamos atrapalhando", disparou.