Bolsonaro projeta volta ao poder com apoio de Trump: "Voltaremos"

Bolsonaro acredita em aliança com Trump - Foto: Alan Santos | PR

Inelegível até 2030, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou acreditar que deve voltar ao poder em breve, com o apoio de Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, de quem é próximo.

A declaração ocorreu em entrevista ao The Wall Street Journal. Bolsonaro ainda disse ter ficado em contato direto com Trump durante a apuração das eleições presidenciais deste ano.

"Trump está de volta, e é um sinal de que nós também voltaremos", afirmou Bolsonaro, que continuou. "Fiquei acordado a noite toda torcendo pelo 'Laranjão", completou o ex-presidente da República.

Bolsonaro foi condenado em 2023 a oito anos de inelegibilidade, por abuso de poder. A ação que retirou o ex-presidente do tabuleiro eleitoral até 2030 citou a reunião convocado por ele, pouco antes do período eleitoral, em 2022, com embaixadores. Na ocasião, Jair Bolsonaro alegou que as urnas eletrônicas poderiam ser violadas.