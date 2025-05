Governo Lula lamenta morte de Mujica: "Legado permanecerá"

Lula durante encontro com Pepe Mujica - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou, em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, a morte do ex-presidente uruguaio José Alberto 'Pepe' Mujica, aos 89 anos, nesta terça-feira, 13.

Na mensagem, o Itamaraty ressaltou a relação de Pepe com o Brasil e sua atuação pelo fortalecimento da política econômica da América do Sul, além da relevância enquanto liderança humanitária.

A amizade de Mujica com o presidente Lula também foi citada na nota. Em dezembro do ano passado, o uruguaio foi condecorado com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, maior honraria ofecerida pelo Brasil a estrangeiros.

"Grande amigo do Brasil, o ex-Presidente Mujica foi um entusiasta do MERCOSUL, da UNASUL e da CELAC, um dos principais artífices da integração da América do Sul e da América Latina e, sobretudo, um dos mais importantes humanistas de nossa época. Seu compromisso com a construção de uma ordem internacional mais justa, democrática e solidária constitui exemplo para todos e todas", diz trecho da nota.

Legado

O legado político de Pepe também foi realçado na nota divulgada no Itamaraty. O ex-presidente foi citado como uma pessoa que serviu como um 'guia' para todos os que acreditam na integração da América do Sul.

"O legado de “Pepe” Mujica permanecerá, guiando todas e todos aqueles que genuinamente acreditam na integração de nossa região como caminho incontornável para o desenvolvimento e na nossa capacidade de construir um mundo melhor para as futuras gerações", diz outro trecho da nota.

Pepe Mujica

José Alberto Mujica nasceu em 20 de maio de 1935. Membro da guerrilha Movimento de Libertação Nacional - Tupamaros, que fez frente à ditadura militar do Uruguai, 'Pepe', como era popularmente conhecido, ficou preso durante 14 anos, sendo liberado apenas em 1985.

Pepe Mujica foi ministro da Agricultura do Uruguai, entre 2005 e 2008. Logo depois, entre 2010 e 2015, foi presidente do país. Ao deixar o cargo, se tornou senador da República.

Mujica enfrentou um câncer no esôgafo, doença que acabou se espalhando por todo o corpo. O ex-presidente deixa esposa, Lucía Topolansky, senadora.