Haddad vira 'candidato ideal' para disputar o Senado em 2026

Haddad pode concorrer ao Senado em 2026 - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), se tornou um dos principais cotados dentro do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para disputar o Senado nas eleições de 2026 pelo estado de São Paulo. No próximo ano, duas cadeiras estão em jogo.

O presidente Lula, candidato natural à reeleição até o momento, tem dito a aliados que o foco principal nas próximas eleições deve ser o Congresso Nacional, com a escolha de nomes considerados fortes para barrar a oposição. Nesse cenário, segundo Andréia Sadi, em seu blog no portal G1, o ministro é tido como uma das principais opções no entorno presidencial.

Anteriormente, Haddad foi cotado para ser candidato a presidente em 2026, o que não deve ocorrer com uma nova candidatura de Lula. Ele também estaria inclinado a rejeitar uma nova tentativa de se eleger governador de São Paulo, como em 2022.

Fernando Haddad

Atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad esteve à frente do Ministério da Educação entre 2005 e 2012, ano em que foi eleito prefeito de São Paulo. Em 2016, o petista perdeu a reeleição para João Doria (PSDB).

Em 2018, com a prisão do então pré-candidato Lula, Haddad foi alçado para concorrer à presidência da República, perdendo no segundo turno para Jair Bolsonaro (PL). Em 2022, ele foi candidato ao governo de São Paulo, sendo derrotado por Tarcísio de Freitas (Republicanos).