Lula reafirma a deputados que será candidato a reeleição em 2026

Lula reafirmou que será candidato à reeleição - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou que será candidato à reeleição em 2026. O mandatário confirmou a intenção de renovar o mandato durante um jantar com líderes da base aliada na Câmara dos Deputados na quarta-feira, 23. A informação é da Folha de SP.

De acordo com a publicação, o jantar durou mais de duas horas e foi organizado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos -PB). O evento ocorreu nos mesmos moldes de um jantar feito pelo presidente do Senado , Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), há três semanas.

O petista afirmou ainda que está com saúde em dia e que será candidato à reeleição em 2026. No jantar com os senadores, no início do mês, o petista fez um comentário sobre o tema em que havia deixado no ar a certeza da candidatura e chegou a ser alertado de que era necessário ser enfático.

Segundo relatos dos presentes na festa, Lula também fez um balanço dos feitos do seu governo. O petista fez uma fala longa, de mais de 30 minutos, em que elencou o que considera as principais notícias de sua gestão, fez comentários sobre a sua história e apresentou a sua visão sobre as questões sociais do país.

Incerteza

As dúvidas em relação a tentativa de Lula de buscar o seu quarto mandato à presidência da República aumentaram após o acidente no final de 2024. O mandatário bateu ao cair no banheiro do Palácio da Alvorada, em outubro do ano passado.

Por conta do ocorrido, o petista precisou passar por uma cirurgia de emergência em dezembro, para drenar um hematoma no cérebro.

Somado a seu estado de saúde, as recentes pesquisas que mostram a queda de popularidade do mandatário reforçaram ainda mais os rumores sobre uma possível desistência no pleito do ano que vem.

Entre os possíveis subistitutos de Lula, surgiram os nomes dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil) e Camilo Santana (Educação).