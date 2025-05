Líder do União Brasil deve recusar convite para ministério de Lula

Pedro Lucas deve anunciar recusa ao convite para assumir o Ministério das Comunicações - Foto: Kayo Magalhães | Câmara dos Deputados

O deputado federal Pedro Lucas Fernandes (União Brasil-MA) deve recusar o convite para assumir o Ministério das Comunicações. Segundo o jornal Folha de SP, ele já teria avisado a decisão a aliados e deve comunicar ao governo após reunião da bancada, prevista para a tarde desta terça-feira (22).

O cargo está vago há duas semanas, quando Juscelino Filho foi demitido após ser denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por suspeita de desvio de emendas parlamentares.

Pedro Lucas chegou a ser anunciado pela ministra Gleisi Hoffmann, da SRI (Secretaria de Relações Institucionais), como o novo ministro após reunião com o presidente Lula. Mas a confirmação por parte do parlamentar não ocorreu.

Procurado, Pedro Lucas não respondeu aos telefonemas e mensagens da Folha nesta segunda-feira, 21.

Segundo a publicação, Pedro Lucas estava entusiasmado com a possibilidade de se tornar ministro, mas o recuo deve ocorrer para que o grupo do presidente do partido, Antônio Rueda, não abra mão da liderança da bancada na Câmara.

O processo de escolha do nome dele foi difícil e demorou três meses de negociações, num debate entre políticos mais ligados ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e uma ala da legenda que defende o afastamento do governo Lula. O grupo de Rueda prevaleceu após vários adiamentos da eleição interna até que foi formado um consenso, com a resistência dos adversários.

Próximos passos

Com a provável recusa de Pedro Lucas a seus aliados, ainda não é claro o que ocorrerá com a vaga. A decisão pode caber à bancada, e neste cenário ganharia força o nome do deputado Moisés Rodrigues (União Brasil-CE).

Outra possibilidade, que chegou a ser cogitada no governo, é o deslocamento de Celso Sabino (União Brasil) do Turismo para as Comunicações para ampliar o espaço do PSD no governo. Até para evitar isso, o União Brasil tinha avançado na escolha do substituto de Juscelino Filho.

Uma terceira alternativa, segundo parlamentares, é que Davi Alcolumbre escolha um novo nome, já que a indicação do anterior foi dele.