Rival de Juscelino pode assumir Ministério das Comunicações

Juscelinoi Filho, ex-ministro de Comunicações - Foto: Isac Nóbrega / MCom

O Ministério das Comunicações pode ter no comando um adversário político do ex-titular da pasta, Juscelino Filho, que pediu demissão do cargo após denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), na terça-feira, 8.

O deputado federal e líder do União na Câmara, Pedro Lucas Fernandes é um dos nomes mais citados como substituto de Juscelino. Embora os dois sejam do mesmo partido do Maranhão, Juscelino e Pedro Lucas rivalizam politicamente tanto dentro do partido quanto no estado pelo qual se elegeram deputados. A informação é do colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

Segundo integrantes da legenda, Juscelino e Pedro Lucas travaram uma verdadeira guerra nas eleições de 2022, quando ambos concorreram à Câmara pela sigla no Maranhão. Pedro Lucas só entrou no União Brasil em 2022, para disputar a eleição daquele ano. Até então, ele era do PTB, partido pelo qual se elegeu deputado federal pela primeira vez, em 2018.

No fim de 2024, Juscelino e Pedro Lucas voltaram a travar nova disputa. Dessa vez, pelo posto de líder do União Brasil na Câmara ao longo do ano de 2025.

O agora ex-ministro das Comunicações trabalhou contra a candidatura de Pedro Lucas à liderança do partido. Apesar disso, o deputado maranhense saiu vitorioso da disputa.

Dentro do União Brasil, Pedro Lucas é mais ligado ao atual presidente nacional da legenda, Antonio Rueda. Já Juscelino é mais próximo de ACM Neto e da turma oriunda do DEM.

Segundo fontes do Palácio do Planalto, Pedro Lucas se aproximou de Lula durante a viagem que fez ao lado do presidente para Japão e Vietnã no fim de março.