Presidente do PP baiano se torna vice-líder do governo Lula na Câmara

Mário Negromonte Jr., é o novo vice-líder do governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados. - Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O deputado federal e presidente estadual do PP na Bahia, Mário Negromonte Jr., é o novo vice-líder do governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados. Ele foi indicado para o posto pelo líder do PP, Doutor Luizinho (PP-RJ), nesta terça-feira, 8.

“Vou me somar às forças e ao trabalho do líder do deputado José Guimarães e dos demais vice líderes para articularmos juntos aprovações de projetos que venham ajudar no desenvolvimento econômico social! Ajudar as pessoas que mais precisam da Bahia e do Brasil!”, disse Negromonte Jr. em discurso no plenário da Câmara.

Com a nova atribuição, o parlamentar baiano poderá substituir o atual líder do governo, José Guimarães (PT-CE) nas orientações no plenário da Câmara. Além disso, na ausência de Guimarães, Negromonte Jr. tem representatividade para levar adiante negociações em nome do Palácio do Planalto e do presidente Lula.

A condução acontece em um momento de expectativa sobre a definição da federação entre o PP e União Brasil. Ao mesmo tempo em que os progressistas baianos tentam formalizar a entrada no governo Jerônimo Rodrigues (PT), o União é o principal partido de oposição no estado.