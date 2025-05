Ministro do STF, Flávio Dino, receberá título de Cidadão Baiano - Foto: Antonio Augusto | STF

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, por unanimidade, a concessão do título de Cidadão Baiano para o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF). A votação ocorreu na tarde desta terça-feira, 13, no plenário do parlamento baiano.

A homenagem ao ministro Dino foi proposta pela deputada estadual Fabíola Mansur (PSB) ainda no ano de 2023, mas só foi apreciada pelo plenário nesta terça, depois de um acordo entre as bancadas do governo e da oposição para a dispensa de formalidades.

A data para a concessão oficial da honraria ainda não foi decidida. Entretanto, pelas regras da Alba, a festa deverá ser organizada pela parlamentar que idealizou a homenagem: no caso, a deputada Fabíola.

Quem é Flávio Dino

Flávio Dino de Castro e Costa nasceu no dia 30 de abril de 1968, em São Luís-MA. Ele se formou em direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) em 1990, quando também começou a trabalhar como advogado.

Em 1994, Dino foi aprovado em primeiro lugar para juiz federal no Maranhão, função que exerceu por 10 anos, até ser convocado para a função de desembargador em 2004.

Logo em 2006, pediu exoneração do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) para ingressar na carreira política. Se filiou ao PCdoB e concorreu a deputado federal, sendo eleito com mais de 120 mil votos.

Dino concorreu a prefeito de São Luís em 2008 e depois a governador do Maranhão em 2010, sendo derrotado em ambas oportunidades. Depois de presidir a Embratur entre 2011 e 2014, quando voltou a se candidatar ao governo de seu estado, conquistando a vitória.

Com boa aprovação, Dino foi reeleito em 2018 e, posteriormente, conseguiu uma vaga no Senado Federal em 2022. Antes de assumir como senador, foi nomeado ministro da Justiça pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2023, posto que ocupou até ser indicado para ser ministro do STF.