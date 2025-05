UPB inaugura espaço para mulheres em sua sede

Espaço homenageia ex-prefeita de São Francisco do Conde - Foto: Divulgação | UPB

A União dos Municípios da Bahia (UPB) inaugurou, nesta terça-feira, 13, o Espaço UPB Mulheres Municipalistas Prefeita Rilza Valentim. O local, na sede da organização em Salvador, visa atender às 61 gestoras municipais que foram eleitas ou reeleitas em 2024 no estado.

O presidente da UPB e prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB), também inaugurou, nesta terça, três gabinetes, sistema multimídia para a sala de reuniões e um veículo para apoio aos gestores municipais.

“Essa homenagem é muito mais do que um reconhecimento. É uma forma de valorizar as mulheres que estão à frente dos municípios, enfrentando desafios imensos e fazendo a diferença na vida da população”, afirmou Cardoso.

“O Espaço UPB Mulheres Municipalistas não é apenas um local físico, mas um símbolo de união e apoio às mulheres que, com muita garra e competência, têm transformado a administração pública em nosso estado”, complementou o presidente da UPB.

Quem foi Rilza Valentim

A homenageada no nome do espaço para mulheres da UPB é a ex-prefeita de São Francisco do Conde, Rilza Valentim, falecida em 24 de julho de 2014, aos 52 anos de idade, em decorrência de uma embolia pulmonar agravada por anemia falciforme, condição genética que carregava desde a infância.

Rilza era graduada em Química, tendo atuado profissionalmente do Polo Petroquímico de Camaçari e também como professora no Instituto Federal da Bahia (IFBA).

Filhos da ex-prefeita Rilza Valentim compareceram ao evento | Foto: Divulgação | UPB

Militante do Partido dos Trabalhadores (PT), ela se tornou secretária municipal da Educação em 1997. Posteriormente, foi eleita vereadora de São Francisco do Conde em 2000, sendo reeleita em 2004.

Ela permaneceu na Câmara Municipal de São Francisco do Conde até 2008, quando foi eleita prefeita da cidade. Bem avaliada, Rilza foi reeleita em 2012, seguindo no comando do município até a sua morte.