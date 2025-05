SAC da nova Rodoviária inicia obras este mês com entrega em outubro

Edelvino Góes assinou contrato para o início da construção do SAC Rodoviária - Foto: Divulgação

A Secretaria da Administração (Saeb) iniciou as tratativas para a construção do 16º posto SAC em Salvador e Região Metropolitana (RMS) nesta segunda-feira, 12. O secretário Edelvino Góes recebeu representantes da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart) e da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) para a assinatura do contrato de construção do SAC Rodoviária, no bairro de Águas Claras.

A previsão é que as obras se iniciem ainda neste mês de maio e que o SAC Rodoviária seja inaugurado junto com o terminal rodoviário no início de outubro, quando se celebram os 30 anos da Rede SAC na Bahia.

O SAC Rodoviária vai ocupar uma área de 995,72m². Além da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), o posto terá diversos serviços para a população, como Intermediação de Mão-de-Obra e pesquisa de vagas de emprego, através do SineBahia; Carteira Nacional de habilitação (CNH), além de unidades do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Procon, Tribunal de Justiça (TJ) e Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE), dentre outros. O posto terá capacidade para realizar 925 atendimentos por dia, totalizando mais de 20 mil por mês.

“Embora a região disponha de postos SAC em Pau da Lima e Cajazeiras, a implantação na Rodoviária visa beneficiar a população de todo o Estado, contemplando, além dos soteropolitanos, moradores de cidades do interior, que têm famílias ou questões a resolver em Salvador, e que vão utilizar o terminal para acesso à capital”, afirma o diretor de Desenvolvimento de Projetos do SAC, Sílvio de Castro.

Nova Rodoviária

Com 84% das obras já concluídas, a nova Rodoviária de Salvador tem entrega prevista para o mês de outubro, e será destino e origem de mais de 370 linhas de ônibus urbanos, metropolitanos e intermunicipais. Localizada às margens da BR-324, em Águas Claras, o terminal está implantado em uma área de 127 mil metros quadrados,e terá estacionamento para mais de 800 veículos e 230 espaços comerciais. Pensada para oferecer acessibilidade, funcionalidade e conforto a baianos e turistas, o espaço vai reunir, além do SAC, estabelecimentos de alimentação, lotérica, clínicas e farmácia.

A estrutura será conectada à Estação de Metrô Águas Claras, ao Terminal de Ônibus com 10 linhas metropolitanas e demais linhas urbanas, além de receber 363 linhas intermunicipais rodoviárias. Futuramente o equipamento também estará integrado ao VLT da Avenida 29 de Março, com obras em andamento. O investimento total é de R$ 200 milhões, com recursos da concessionária responsável pela obra.