Com 84% de obras concluídas, Nova Rodoviária deve abrir até outubro

Previsão é de que o equipamento seja entregue no mês de outubro - Foto: José Simões Tognasca / AG. A TARDE

A novela da Nova Rodoviária de Salvador está se encaminhando para o fim. Com 84,06% de obras concluídas, a previsão da concessionária é que o equipamento, localizado no bairro de Águas Claras, seja entregue no próximo mês de outubro.

O prazo foi revelado pelo presidente do conselho de administração da concessionária, Eduardo Pedreira, durante visita da imprensa às obras da Nova Rodoviária na tarde desta quinta-feira, 24.

"As obras da Rodoviária serão entregues até 7 de outubro deste ano, 2025. A partir daí, existe uma previsão contratual, que é fazer a mudança da rodoviária antiga para rodoviária nova, que, a princípio, se prevê em 15 dias. Quem determina isso é o Poder Concedente, o governo. Mas eu diria que, até o final de outubro, a nova já estará operando e já não existe mais a rodoviária velha", explicou o empresário.

As obras foram iniciadas em novembro de 2019, porém, desde o início da pandemia, vinha sofrendo com o aumento dos custos dos insumos de construção, o que gerou atrasos no cronograma. Surpresas como o solo, danificado pelo aterro sanitário que existia no local tempo atrás, ajudaram a atrasar ainda mais o empreendimento.

Porém, a partir de conversas entre a concessionária Sinart, a Agerba (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia), a Seinfra (Secretaria Estadual da Infraestrutura) e a Casa Civil, as obras voltaram ao seu melhor ritmo, mais acelerado.

“Houve suspensão no fornecimento de aço, de cimento e perda de fluxo de demanda, especialmente no transporte rodoviário. Houve um desequilíbrio do contrato e uma paralisação com a chegada do governador Jerônimo. No entanto, após o controle da crise sanitária, as negociações foram retomadas. Agora, a informação que temos é que a obra está na casa dos 85%. A empresa já fornece uma data e vai apresentar um planejamento detalhado sobre o tema", relatou o secretário da Casa Civil, Afonso Florence (PT).

Até o momento, a Sinart investiu R$ 197 milhões na construção e prevê aplicar pelo menos mais R$ 40 milhões até outubro. A expectativa é que o equipamento de Salvador se torne a rodoviária mais moderna da América Latina.

“É um empreendimento moderno, que estará pronto em breve. Essa Nova Rodoviária é tipo um aeroporto. Embarca em cima, desembarca embaixo. Só para vocês terem uma comparação, a atual rodoviária tem 30 lojas. Nós estamos falando de 230 lojas na Nova Rodoviária", exaltou o titular da Seinfra, Sérgio Brito (PSD).