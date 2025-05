Bahia mira investimento eólico milionário para disparar economia

Jerônimo se reuniu com representantes da Goldwind, na China - Foto: Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues visitou, nesta terça-feira, 13, a Goldwind, uma gigante chinesa no setor de energia, especificamente na produção de turbinas eólicas. Segundo o chefe do Executivo, há tratativas para ampliação significativa da expansão de negócios da companhia chinesa na Bahia, que promete investimento de R$ 100 milhões no estado.



“A Goldwind é uma das principais indústrias de energia eólica no mundo e agora querem triplicar essa produção. Nós viemos aqui agradecer os investimentos feitos na Bahia e naturalmente eles pretendem estudar melhor novos investimentos para a Bahia”, iniciou o governador.

“Conhecemos a experiência de sete fornecedores para a montagem dos equipamentos de energia eólica em todo o mundo e eles também têm interesse em investir na Bahia”, acrescentou.

Em agosto de 2024, a Goldwind inaugurou uma fábrica de turbinas eólicas em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, a primeira fora da China.

O grupo prevê um investimento de R$ 100 milhões no empreendimento que se instalou no antigo complexo da General Eletric (GE). A unidade pode produzir até 150 turbinas por ano e gerar até 100 empregos diretos.

Uma das maiores fabricantes de turbinas do mundo, a Goldwind produzirá equipamentos com potência entre 5,3 e 7,5 megawatts (MW) enquanto a capacidade dos aerogeradores nacionais alcançam pouco mais de 6 MW. A expectativa da empresa é de que a fábrica baiana responda por uma fatia de 25% a 30% do mercado brasileiro, que será prioritário.

Encontro com presidente

Também nesta terça, Jerônimo Rodrigues se encontra com o presidente chinês, Xi Jinping, junto com o presidente Lula. Na agenda do governador também está previsto um encontro com representantes do setor automotivo, a convite da BYD.

O governador também deve se encontrar com o TikTok e a fábrica da Hotgen Biotech, para tratar de futuras parcerias para a Bahia.