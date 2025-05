Em busca de investimentos, Jerônimo se reúne com empresários na China

Jerônimo e Lula se reuniram com empresários chineses neste segunda, 12 - Foto: Reprodução Redes Sociais

O governador da Bahia Jerônimo Rodrigues cumpre uma intensa agenda de compromissos com empresários chineses nesta segunda-feira, 12. Ele está na China desde sábado, 10, quando passou a integrar a comitiva oficial do presidente Lula. A visita ao país asiático tem o objetivo de atrair novos negócios para o estado, com foco em energia, infraestrutura e tecnologia.

Jerônimo já se reuniu com líderes da GAC Motor, Windey Technology e Norinco. No encontro com Feng Xingya, presidente da GAC Motor, o governador tratou da instalação de uma fábrica e de um centro de pesquisas no Brasil, com foco em veículos sustentáveis, com a disposição da Bahia como um dos focos.

Já com Cheng Qi, da Windey e o SENAI-CIMATEC foram discutidos detalhes da criação de um centro de pesquisa e desenvolvimento em Salvador. A empresa vem ampliando sua presença no Brasil, com fornecimento de turbinas para projetos no Nordeste, região com alto potencial eólico.

A reunião com Chen Defang, presidente da Norinco, serviu para tratar sobre parcerias em segurança pública, cidades inteligentes e defesa civil.

“Estamos construindo um futuro mais limpo, tecnológico e cheio de oportunidades para o povo baiano”, escreveu governador em suas redes sociais.

A programação inclui ainda o Fórum Empresarial China-Brasil, com oportunidades de negócios bilaterais. O retorno de Jerônimo está previsto para o próximo domingo, 18.