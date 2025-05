Jerônimo sanciona verba milionária que deve ser destinada para VLT

VLT de Salvador - Foto: Reprodução | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) sancionou neste sábado, 10, a lei que autoriza o Estado a contratar R$ 600 milhões com a Caixa Econômica Federal para o Programa de Financiamento à Infraestrutura e Saneamento (FINISA).

A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado, 10, e conta com a assinatura do chefe do Executivo, que integra a comitiva do presidente Lula (PT) na viagem à China.

O projeto de lei foi aprovado pela maioria dos deputados baianos durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na última terça-feira, 6. Na ocasião, a bancada de oposição votou contra a medida.

VLT de Salvador

Como adiantado por A TARDE, o montante deve ser empregado em investimentos na mobilidade urbana do estado, especialmente nas obras do VLT de Salvador.

A ideia do governo Jerônimo é que, em dezembro deste ano, parte do traçado do VLT de Salvador já esteja pronto, para os primeiros testes com circulação de trens na região do Subúrbio Ferroviário. O cronograma prevê a inauguração do primeiro trecho a partir de julho de 2026, com operação assistida.