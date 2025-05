Na China, Jerônimo se encontra com Dilma Rousseff

Jerônimo Rodrigues e Dilma Rousseff durante encontro - Foto: Divulgação | Instagram @Jerônimo Rodrigues

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), se reuniu com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que atualmente comanda o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) do Brics, no domingo, 11, em Pequim, capital da China.

Jerônimo, que cumpre uma série de agendas de interesse da Bahia no país asiático, compartilhou o momento nas redes sociais. Em uma publicação no Instagram, o gestor petista afirmou ter discutido sobre investimentos estratégicos e caminhos para o crescimento econômico da Bahia.

O governador ainda elogiou Dilma Rousseff e destacou sua posição à frente do banco. A ex-presidente esteve no Palácio do Planalto entre 2011 e 2016, quando foi alvo de um impeachement.

"O NBD representa uma alternativa real para que estados como o nosso consigam recursos para investir em infraestrutura, energia limpa, inovação, inclusão social e muito mais. São iniciativas que geram empregos, movimentam a economia e melhoram a vida do nosso povo", iniciou o governador, que continuou.

"É poderoso e inspirador ver uma mulher brasileira liderando uma instituição financeira global. Depois desse encontro com Dilma, sigo com uma agenda intensa aqui na China, buscando parcerias que tragam resultados concretos para os quatro cantos da Bahia", completou Jerônimo Rodrigues.

Agenda na China

Jerônimo faz parte da comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na China. No país, o petista busca novos investimentos para o estado, além de avanços nos acordos para a construção da ponte Salvador-Itaparica.