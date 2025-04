Brics lança concurso para startups lideradas por mulheres

Brics - Foto: Agência Brasil

A presidência brasileira do Brics - bloco formado atualmente por 11 países - está lançando um concurso para impulsionar o empreendedorismo feminino como motor de desenvolvimento econômico e inovação sustentável. A iniciativa busca dar visibilidade a negócios liderados por mulheres que oferecem soluções práticas e inovadoras para desafios enfrentados por suas comunidades e mercados.

O Brics Women’s Startups Contest 2025 tem a colaboração do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae), da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Aliança de Mulheres de Negócios do bloco (Brics WBA).

A expectativa é atrair até 2 mil inscrições, demonstrando o alcance e relevância da ação para o fortalecimento do empreendedorismo feminino. O concurso está aberto a startups lideradas por mulheres dos países do bloco (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Indonésia, Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes) e parceiros: (Bielorrúsia, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda e Uzbequistão). Startups do Quirguistão, de Moçambique, do Lesoto, de Zâmbia e do Zimbábue também poderão participar, desde que operem nos mercados do Brics ou apresentem planos consistentes de expansão para essas regiões.

As inscrições estão abertas até 4 de maio de 2025 e devem ser feitas por meio do site oficial da presidência brasileira do bloco.

A iniciativa está em sintonia com as prioridades estabelecidas pela presidência brasileira do Brics, voltadas à integração econômica, ampliação de parcerias estratégicas e à promoção de ações que gerem impacto social e econômico duradouro.

Categorias

As candidatas poderão concorrer em seis categorias principais, que refletem áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável e a inclusão econômica dos países do Brics. O concurso está dividido em seis áreas: saúde e bem-estar; agricultura e segurança alimentar; educação e desenvolvimento de habilidades; energia, infraestrutura e mobilidade; comércio, serviço e transformação digital; e desenvolvimento sustentável e soluções climáticas.

Neste ano, o Sebrae é um dos responsáveis pela organização. Com o apoio da instituição, o Brics Women’s Startups Contest 2025 busca criar um ambiente propício para que empreendedoras se conectem com investidores, aceleradoras e ecossistemas globais de inovação. A finalidade é incentivar o crescimento desses negócios e promover seu acesso a novos mercados.

Premiação

As 18 finalistas participarão de missão técnica ao Rio de Janeiro, de 1º a 8 de julho deste ano, com todas as despesas cobertas, incluindo passagens aéreas, hospedagem e um valor em dinheiro. Durante a semana, poderão conhecer hubs de inovação, apresentar seus projetos para investidores e líderes empresariais e participar da cerimônia de premiação do Brics Business Forum.

O concurso reforça o compromisso do Brasil em promover o empreendedorismo feminino e facilitar o acesso a mercados globais para startups e pequenos negócios inovadores. As discussões no âmbito do Brics têm destacado a importância da cooperação tecnológica e da inclusão produtiva para o crescimento sustentável.