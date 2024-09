Jerônimo inaugura primeira fábrica de aerogeradores da Bahia

Goldwind produzirá equipamentos com potência entre 5,3 e 7,5 MW - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

A primeira fábrica de energia eólica da Bahia foi inaugurada nesta terça-feira, 27, pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS). A cerimônia da nova unidade contou com a presença do presidente do grupo Goldwind, Cao Zhingang, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.



Como antecipado pelo Portal A TARDE, a indústria de aerogeradores produzirá 150 turbinas por ano, que será instalada no antigo complexo da General Electric (GE),deve gerar até 100 empregos diretos e 5 mil indiretos. O grupo prevê um investimento de R$ 100 milhões no empreendimento.

“Eu tenho certeza de que a competitividade e a capacidade da Goldwind fará da Bahia e do Brasil um grande exportador, para, além de alimentar o mercado interno, abastecer outros mercados. Então, não é apenas a inauguração de uma indústria de produção de aerogeradores. Faz parte de uma política de transição energética. Porque esse equipamento, com os insumos, ajudará a gente a produzir uma matriz energética mais forte”, disse o chefe do Executivo.

A Goldwind produzirá equipamentos com potência entre 5,3 e 7,5 MW, superando a capacidade dos aerogeradores nacionais, que chegam a pouco mais de 6 MW. A expectativa é de que a nova unidade conquiste uma fatia de 25% a 30% do mercado brasileiro.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou o impacto positivo da chegada da Goldwind ao Brasil: "A instalação dessa fábrica aumenta a capacidade do Brasil de diversificar sua matriz energética e reduzir a dependência de combustíveis fósseis. É um passo importante para consolidar o país como referência mundial em energia limpa, gerando empregos, impulsionando a economia e preservando o meio ambiente".

Equipamento para energia eólica | Foto: Feijão Almeida | GOVBA

Novidade



A escolha da Bahia para abrigar a unidade, em vez do Ceará, foi influenciada pelas condições mais vantajosas oferecidas pelo estado, reforçando seu destaque no setor de energias renováveis no Brasil.

O desembarque é resultado de esforços contínuos para atrair investimentos ao setor de energia renovável. Em abril de 2023, Jerônimo Rodrigues esteve na China,onde se reuniu com representantes da empresa para fortalecer as negociações sobre a instalação da nova fábrica em Camaçari.

Durante as reuniões, o governador garantiu à empresa o apoio necessário para viabilizar o projeto, destacando o compromisso com o desenvolvimento econômico sustentável e a geração de empregos no estado.

“Nós tivemos, no ano passado, na China, e, lá, nós visitamos a Goldwing e oferecemos o convite para que ela pudesse se instalar aqui. Que a gente tenha as condições de oferecer equipamentos aerogeradores, turbinas, para fomentar a produção de energia eólica aqui, na Bahia, e em todo o Brasil”, lembrou Jerônimo.

O projeto também prevê a criação de um parque de fornecedores de componentes eólicos, composto por pelo menos seis empresas. Entre elas, a Sinoma, que assinou um protocolo de intenções em fevereiro de 2023 para implantar uma unidade de produção de pás eólicas com investimento de US$ 20 milhões (cerca de R$ 104 milhões). Outra empresa que deverá integrar esse parque é a Thyssenkrupp, que negocia com o governo da Bahia um investimento superior a R$ 300 milhões.

Segundo Cao Zhingang, a inauguração em Camaçari é um marco importante para a companhia: "Estamos felizes em lançar esta unidade para atender o crescente mercado brasileiro de energia limpa. Acreditamos no potencial do Brasil e da Bahia para se tornarem líderes globais em energias renováveis, e esta fábrica reforça nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável".

A planta da fábrica baiana atenderá, prioritariamente, o mercado brasileiro, mas, também, poderá exportar equipamentos para outros países da América do Sul, utilizando o Porto da Bahia. A Goldwind, que já instalou mais de 86 GW em turbinas em 32 países, reforça sua atuação global com a expansão para a América Latina.