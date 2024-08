Creche Professora Eunice Pereira dos Santos é inaugurada em Camaçari

Creche Municipal Professora Eunice Pereira dos Santos, localizada no bairro Ponto Certo, na sede do município - Foto: Dicom Camaçari/Divulgação

Dando continuidade a uma sequência de entregas que referendam a qualificação progressiva da oferta do ensino público municipal, a Prefeitura de Camaçari, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), realizou nesta quinta-feira, 22, a inauguração da Creche Municipal Professora Eunice Pereira dos Santos, localizada no bairro Ponto Certo, na sede do município.

A entrega acontece uma semana após a inauguração da Creche Municipal Pedro Florentino Bomfim, equipamento igualmente planejado para o Projeto Padrão Tipo 1, desenvolvido para o Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do governo federal, que se encontra em pleno funcionamento em Catu de Abrantes, na costa.

Prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo | Foto: Dicom Camaçari/Divulgação

Durante a manifestação, o prefeito da cidade, Elinaldo Araújo, reafirmou o compromisso do governo municipal com a educação, sobretudo a infantil, para que as crianças tenham um ensino de base de qualidade, a partir de qual percorrerão suas jornadas de aprendizado, construindo grandes futuros.

“É a terceira creche com o mesmo padrão estrutural que estamos inaugurando nesse movimento de fortalecimento da educação infantil, que, também é, ao mesmo tempo, um apoio importante às famílias, principalmente às mães, que agora têm tempo para trabalhar enquanto seus filhos estão seguros e se desenvolvem em ambiente protegido, com profissionais integrados e cinco refeições por dia”, pontuou o gestor em discurso.

Secretária de Educação, Neurilene Martins | Foto: Dicom Camaçari/Divulgação

A secretária da Educação, Neurilene Martins, destacou os avanços na Rede Pública Municipal de Ensino da cidade, lembrando que na terça-feira, 20, foi comemorada a implementação do Sistema Próprio de Ensino (SPE) de Camaçari, com a entrega de diversas inovações pedagógicas feitas sob medida para os estudantes.

“Paralelamente à entrega da Creche Linaldo da Silva, em 2022, de Pedro Florentino Bomfim, na semana passada, e da Creche Eunice Pereira dos Santos, hoje, além de mais três, que estão em obras, a qualificação da oferta da educação também vai se materializando através de outras ações, a exemplo da implementação do SPE”, afirmou, fazendo referência ao projeto que, em Camaçari, acontece com o apoio do CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe.

Unidade tem capacidade para atender até 188 crianças em período integral | Foto: Dicom Camaçari/Divulgação

Pensada para ser um ambiente seguro e acolhedor, a nova Creche Municipal Professora Eunice Pereira dos Santos ocupa uma área de aproximadamente 2.200 metros quadrados (m²) e tem capacidade para atender até 188 crianças em período integral, com idades entre 6 meses e 5 anos e 11 meses.

Eduarda Kelly, 20 anos, mãe de Anna Sofia, 3 anos | Foto: Dicom Camaçari/Divulgação

Os moradores do bairro Ponto Certo comemoraram com entusiasmo a entrega da creche. “Não há hora dessa entrega acontecer, porque agora tenho como procurar trabalho. Vai ser bom pra ela, que vai estar aqui aprendendo, e para mim também, porque posso resolver minhas coisas sabendo que ela estará bem”, disse Eduarda Kelly, 20 anos, mãe de Anna Sofia, 3 anos, que estava ansiosa pela apresentação do equipamento.

Lidiane Santana, 29 anos, mãe de Sarah Bento e Phaullo Otávio, 4 e 1 anos, respectivamente | Foto: Dicom Camaçari/Divulgação

Quem também comemorou a inauguração da nova creche foi Lidiane Santana, 29 anos, mãe de Sarah Bento e Phaullo Otávio, 4 e 1 anos, respectivamente. “A creche é maravilhosa, toda arrumada, bonita, tudo novo. Sei que meus filhos vão ficar muito felizes aqui”.

Professora Edicleia, filha da homenageada com o nome da creche | Foto: Dicom Camaçari/Divulgação

A professora Edicléia Pereira Dias, filha da saudosa e ilustre professora Eunice, que faleceu em 2020, agradeceu ao governo municipal a homenagem póstuma, presente no batismo da creche com o nome de sua mãe.

“Valente, que de tão aguerrida nem parecia que era baixinha. Seu nome merece ser eternizado por toda dedicação pela educação à frente da Creche Comunitária Emanuel. Ela deixou a gente para se tornar uma personalidade histórica. E que continue influenciando gerações”, disse Edicléia, ao lado de familiares que também participaram da cerimônia.