Camaçari celebra implementação de Sistema Próprio de Ensino

Representante do CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, Íris Dantas Miranda (esquerda); Secretária de Educação, Neurilene Martins (centro esquerda); a diretora Pedagógica do Icep, Elizabete Monteiro (centro direita); e Juipurema Sandes, presidente do Conselho Municipal de Educação (CME) (direita) - Foto: Divulgação

Documentos pedagógicos personalizados e adaptados à realidade do município, que trazem as referências socioculturais locais e até um Sistema Próprio de Avaliação, foram apresentados nesta terça-feira, 20, durante o evento que marcou o encerramento das ações da Estruturação do Sistema Próprio de Ensino (SPE) e Formação de Docentes em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.



Realizado no auditório do Hotel Vila Galé, em Guarajuba, o Seminário Municipal de Implementação do SPE reuniu gestores escolares, coordenadores pedagógicos, professores e técnicos pedagógicos da Rede Pública Municipal de Ensino.

Secretária de educação de Camaçari, Neurilene Martins | Foto: Itamar Pinheiro | Divulgação

Durante a abertura do evento, a secretária da Educação (Seduc), Neurilene Martins, destacou o fato dos produtos terem sido concebidos e elaborados pela inteligência colaborativa da rede.

“Ao longo de dois anos e oito meses, a rede municipal desenvolveu documentos pedagógicos próprios, em colaboração com educadores e gestores, através da formação continuada e grupos de trabalho. Hoje temos a felicidade de ver o resultado desse movimento coletivo em prol da qualificação contínua da educação pública em Camaçari”, afirmou.

Foram construídos 40 Cadernos Pedagógicos, seis volumes do Referencial Curricular Municipal, oito Diários de Classe, 15 vídeos pedagógicos e uma plataforma de avaliação. A estruturação do Sistema Próprio de Ensino é um projeto promovido pela Prefeitura de Camaçari, por meio da Seduc, em parceria técnica com o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP), com apoio do CAF – Banco de Desenvolvimento para a América Latina e Caribe.

Evento contou com performances culturais de escolas da rede municipal | Foto: Itamar Pinheiro | Divulgação

Os produtos desenvolvidos foram apresentados em tom celebrativo, sobretudo por consistirem em políticas públicas permanentes para o ensino público de Camaçari, em programação que contou com performances culturais de escolas da Rede, palestra, participação de estudantes e familiares, além de apresentação do mestre da cultura popular Nordestina, Bule-Bule.



“Quando eu disse que o sertão melhorou tanto que nem parece o sertão, é por causa desses ensinos, que estão chegando no meu sertão, por isso há essa mudança notável”, declarou Bule-Bule, exaltando a importância da educação e da iniciativa de realizar esse “mutirão” pela qualificação do ensino em Camaçari.

A palestra “A força de um coletivo de educadores na construção e implementação de um sistema de ensino alicerçado na Justiça Curricular”, ministrada pela professora doutora Thais Costa, oportunizou mais reflexões sobre os avanços da rede e uma releitura do movimento de estruturação do SPE de Camaçari.

Gestora da Escola Zumbi dos Palmares, Daionara Matos evidenciou a importância dos novos produtos e tecnologias pedagógicas no cotidiano dos educadores e dos estudantes, gerando impacto positivo nos processos de ensino-aprendizagem.

“Muito feliz com essa entrega, produtos pedagógicos que já estão nas unidades de ensino, um material riquíssimo que com certeza vai fortalecer o trabalho desenvolvido nas escolas”, disse Daionara.