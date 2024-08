Creche com capacidade para quase 190 crianças é entregue em Camaçari

Unidade da Creche Municipal Pedro Florentino Bomfim - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A educação infantil do município de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, foi reforçada com mais uma creche entregue nesta quarta-feira, 14. A cerimônia de inauguração da Creche Municipal Pedro Florentino Bomfim, situada na Rua Vila Simara Ellery, em Catu de Abrantes, contou com a presença do prefeito Elinaldo Araújo, e demais autoridades municipais.

Com uma área de aproximadamente 2.200 metros quadrados, a unidade tem capacidade para até 376 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, nos turnos matutino e vespertino, ou 188 em período integral. A estrutura do novo equipamento inclui dez salas de aula, além de salas multiuso e destinadas aos professores e aos departamentos de direção e secretaria, bem com playground, sanitários adaptados para acessibilidade, área de amamentação, lactário, almoxarifado, copa e refeitório.

“É importante destacar que essa creche vai atender crianças em turno integral. Elas terão o café da manhã, depois o lanche, almoço e, por fim, na saída terá também um outro lanche. Tem também a questão da higiene, que aqui nós vamos trabalhar o tempo todo com essa perspectiva do entendimento, da necessidade e importância. Entendendo também que a gente vai começar a trazer para as crianças a ideia do que é de fato cidadão de direito”, destaca a diretora Simone Pinho, em entrevista ao Portal A TARDE.

A diretora reforça ainda, que a unidade promete suprir a carência existente em termos de educação na comunidade. Para Simone, é um momento de festa para Catu de Abrantes.

Simone Pinho, diretora da Creche Pedro Florentino Bomfim | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

"A creche vem como um equipamento para suprir a carência que existe em termos de espaço para aprendizado na comunidade. Nós já tínhamos uma escola aqui que já ofertava as vagas para esses grupos. Agora, com a creche, nós vamos poder atender crianças a partir dos seis meses. Essa creche é um desejo desta comunidade, ela já vinha fazendo esse pedido, então a gente está fazendo a entrega de um grande sonho para a comunidade daqui de Catu de Abrantes. Hoje é um grande dia de festa com o coração de criança cheio de alegria, de felicidade”, celebra a diretora.



Segundo a secretária de Educação de Camaçari, Neurilene Martins, a creche chega alinhada com o conceito de equidade na educação e possibilita um futuro melhor para os alunos, com mais oportunidades.

“Pensar que o investimento em creche é um dos investimentos que traz mais retorno, seja pelo desenvolvimento integral das crianças, seja pela possibilidade econômica dessas famílias também poderem ascender. A gente garante, isso é importantíssimo para as crianças, o projeto pedagógico sob medida. O que aprende as crianças de um ano, dois anos, três anos. Então há todo o investimento em um sistema próprio de ensino pensado exatamente para uma proposta pedagógica pautada pelas interações, pelas brincadeiras, pelos campos de experiência”, ressalta Neurilene.

Neurilene Martins, secretária da Educação de Camaçari | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Yuri Watanabe, professora e coordenadora de currículo e inovação tecnológica da Secretaria Municipal de Educação de Camaçari, celebrou a inauguração da creche e citou o A TARDE Educação, programa do Grupo A TARDE parceiro da prefeitura.



“Hoje é um dia de alegria, dia de entrega à nossa comunidade daquilo que é direito das nossas crianças, da comunidade do mutirão de Catu de Abrantes. Nós chamamos para perto todos aqueles que nos ajudam a realizar os sonhos das famílias desse lugar. O A TARDE Educação está conosco aqui, porque é um parceiro muito importante para nós nessa caminhada, nos ajuda a construir o currículo de Camaçari. Então, nada mais justo do que o A TARDE Educação estar conosco, porque os nossos parceiros que estão conosco no momento da caminhada é também quem está conosco na hora das celebrações”, comenta Watanabe.

A dona de casa Vanessa Aragão tem dois filhos, uma menina de 4 anos e um menino de 2 anos. Ao A TARDE, ela contou que a creche vai facilitar sua busca por um emprego, já que somente o marido dela consegue trabalhar enquanto ela cuida das crianças.

“A inauguração para mim está sendo perfeita. A maioria das professoras que fizeram concurso é daqui da comunidade, já conheço, eu sei que meu filho vai estar em boas mãos. Sexta-feira é a entrega das fardas e segunda-feira já começa a creche. É oportunidade de dar emprego. Vou procurar, eu não trabalho, eu só recebo benefício no Bolsa Família, meu marido no trabalho o dia todo, não tem tempo de estar com eles. Quando eu vou ao médico, eu tenho que levar. Quando eu vou em algum lugar, eu tenho que levar eles porque não tem com quem ficar”, diz Vanessa.

Vanessa Aragão, com a filha Lorany Oliveira, de 4 anos | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Com obras executadas pela Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), a nova Creche Municipal Pedro Florentino Bomfim foi projetada seguindo o Projeto Padrão Tipo 1, desenvolvido para o Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do governo federal.



“Estamos buscando fortalecer essa segunda creche que nós estamos entregando, tem mais quatro pra nós entregarmos, para ser em tempo integral. Isso vai ajudar a fortalecer o ensino infantil. Para o aluno chegar no ensino superior, ele começa pela base, que é o ensino infantil. Além da questão das crianças beneficiadas tem também pessoas com emprego, pessoas que serão beneficiadas. Aqui tem agente de limpeza, agente de segurança, tem merendeira, professores, as mães que trabalham tem lugar pra deixar as crianças, então isso ajuda muito a localidade que estava totalmente esquecida”, pontua o prefeito Elinaldo Araújo.

As novas creches compõem o conjunto de ações que integram o programa da estruturação do Sistema Próprio de Ensino da Educação Infantil de Camaçari, que é financiado pelo CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe.