A TARDE Educação lança ‘Dicas do Enem 2024’ para ajudar estudantes

Grupo A TARDE lançou o quadro ‘Dicas Enem 2024' - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Com o objetivo de incentivar o estudo entre os inscritos no Enem 2024, o A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, lançou o quadro ‘Dicas do Enem 2024’. O projeto irá oferecer uma série de informações e orientações dinâmicas a fim de ampliar o conhecimento em diversas áreas de estudo.

No ‘Dicas Enem 2024’ os estudantes terão contato com professores experientes de cada área do conhecimento, através de vídeos de até 5 minutos no Instagram @atardeeducacao. Os conteúdos serão divulgados todas as quartas-feiras, têm previsão de início nesta quarta-feira, 17, e seguem até o mês de novembro.

A estreia do projeto contará com a apresentação da psicóloga Nádia Queiroz, psicoterapeuta especialista em adolescentes e adultos, que explicará técnicas de estudos, adaptação e concentração na hora da aplicação do exame, que é uma das grandes dificuldades entre os estudantes.

A participação de profissionais de saúde, como psicólogo e nutricionista, está inclusa na programação de conteúdos do Dicas do Enem 2024. Eles serão responsáveis por oferecer dicas de bem-estar físico e mental aos estudantes, que são fundamentais na preparação ao vestibular.

"O projeto 'Dicas do ENEM 2024' visa oferecer aos estudantes, que estão se preparando para o exame, uma série diversificada de dicas pedagógicas e práticas. As orientações, que serão úteis para o sucesso no exame, serão oferecidas por professores experientes em diferentes componentes curriculares", explica Márcia Firmino, coordenadora pedagógica do programa A TARDE Educação.

Já para a pedagoga do A TARDE Educação, Berta Cunha, o projeto atinge diversas frentes do conhecimento para que os conteúdos sejam transmitidos de forma didática e assertiva.

“O projeto 'Dicas do Enem 2024' traz a importância significativa quando foca nas áreas de conhecimento porque traz maior probabilidade das questões a serem abordadas no exame. Então, a gente vai ter ganho no foco estratégico do uso do conteúdo, aumento das chances de sucesso desses alunos, a redução da ansiedade, porque a gente traz profissionais da área da psicologia, a melhoria da gestão do tempo do estudo, e uma atualização constante por sermos um veículo de comunicação, estarmos fazendo essa ponte com profissionais renomados e qualificados, e o recurso didático que é acessível”, explica a profissional.

A proposta vai adentrar em assuntos e matérias de cada área do conhecimento que costumam ser mais cobrados no Enem, como ciências da natureza, ciências humanas, linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e redação.

"Esta iniciativa busca contribuir com os estudantes na preparação para o exame, oferecendo recursos de alta qualidade e estratégias eficazes. Elaborado por especialistas, nosso objetivo é proporcionar uma base sólida e contribuir para a melhoria dos resultados de maneira significativa e isonômica", completa Andrea Silveira, gerente executiva de Educação do Grupo A TARDE.

A TARDE Educação

Projeto iniciado em abril de 1996, o projeto A TARDE Educação tem como objetivo estimular o desenvolvimento da competência leitora com enfoque na formação integral do sujeito, colaborando assim com a aquisição das competências críticas e éticas através do manuseio e da produção das mídias na escola.

A iniciativa, que já foi premiada internacionalmente, possibilita aos professores o acesso ao jornal como instrumento pedagógico potencial ao trabalho com os temas Transversais e a Interdisciplinaridade e capacitá-los através de cursos e vídeo aulas a utilizar com eficácia os recursos das plataformas tecnológicas.