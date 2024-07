A TARDE Educação e São Francisco do Conde formam 48 profissionais

Curso realizado presencialmente - Foto: Divulgação

O Programa A TARDE Educação em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Francisco do Conde, realizou no dia 11 de julho de 2024, uma formação para 48 profissionais da EJA com minicursos presenciais, cujo temas foram "Tirinhas em ambientes educacionais" e "Práticas de produção e interpretação da notícia".

Os minicursos proporcionaram um momento de aprimoramento prático, com foco em ações pedagógicas significativas para estudantes jovens, adultos e idosos, ampliando as possibilidades didáticas em sala de aula. A Professora Resiane Silva, da Educação Especial, comentou sobre a importância da formação: "Que mais cursos como esse sejam promovidos. Foi um momento enriquecedor. Parabéns à equipe da EJA e ao A TARDE Educação".

| Foto: Divulgação

A gerência da EJA, representada por Márcia Mariño e Tatiane Rosa de Menezes, planeja promover novos momentos formativos, visando ampliar a rede de compartilhamento de ações exitosas na rede de ensino, disseminando boas práticas educacionais, incentivando a troca de experiências e o desenvolvimento contínuo de seus profissionais e alunos.