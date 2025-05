VÍDEO: Líder do governo solta a voz na Alba com música sobre racismo

Rosemberg ganhou mais tempo de fala para encerrar a cantoria - Foto: Reprodução | TV Alba

O deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), líder do governo Jerônimo Rodrigues (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), chamou a atenção do plenário na tarde desta terça-feira, 13, ao cantar uma música.

Durante seus minutos no púlpito, o petista discursou sobre o racismo que não se interrompeu com a abolição da escravidão, em 13 de maio de 1888, e emendou com a canção “14 de Maio”, composta pelo poeta Jorge Portugal e pelo cantor Lazzo Matumbi.

“No dia 14 de maio, ninguém me deu bola; eu tive que ser bom de bola pra sobreviver; nenhuma lição, não havia lugar na escola; pensaram que poderiam me fazer perder”, diz uma das estrofes da música.

A interpretação de Rosemberg foi saudada pela presidente da Alba, deputada estadual Ivana Bastos (PSD), que chegou a conceder mais minutos de fala ao líder do governo, para que ele concluísse a música.

Confira no vídeo abaixo: