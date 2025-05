Jerônimo tenta na China botar a ponte para andar; será que vai?

Ponte Salvador-Itaparica é sonho antigo do governo baiano - Foto: Divulgação

Jerônimo embarcou sexta para a China, foi fazer companhia a Lula na visita ao presidente chinês Xi-Xiping diretamente interessado no mix de conversas que inclui 16 itens, entre eles, a Ponte Salvador-Itaparica, que após a guerra comercial entre EUA e China, emperrou.

No ponto em que está, só falta a China assinar o contrato. Isto feito, eles têm mais um ano para iniciar as obras e seis para concluir. É aí que Jerônimo entra. Ele quer dar o start da ponte ainda nesse mandato e num próximo, que ele vai tentar, quem sabe, até inaugurar.

Será? É aí que está a questão. Nas conversas de bastidores, os chineses também estão atrás de outras vantagens, não diretamente vinculadas ao contrato da ponte, mas no conjunto da obras, como a abertura de portos, por exemplo.

CONTRATEMPOS



A ponte, que sofreu a primeira parada obrigatória na pandemia, voltou após longas negociações que implicaram na revisão de preços, saindo dos R$7,5 bilhões iniciais para algo em torno de R$ 10,3 bilhões.

Se diz que o barulho de Trump por lá respingou em todo o planeta e também cá. É esse o abacaxi que Jerônimo tenta descascar. Ele saiu daqui discreto, sem nada falar do assunto

E afinal, essa ponte vem ou não vem? A pergunta ecoou a alto e bom som no restaurante da Assembleia. E um deputado governista animou o time otimista:

– Claro que vem. Tanto vem que já tem até vítima fatal! O fato é que, como está, já se botou um bom dinheiro lá.

Da chuvarada que bateu forte por cá, em Irecê nem uma gota

A chuvarada dos últimos dias em Salvador e litoral de modo geral até respingou em alguns pontos do sertão, mesmo sem nada especial, mas na região de Irecê, onde a seca bate forte, nada, nem uma gotinha.

Quem garante é o deputado Ricardo Rodrigues (PT), que é ex-prefeito de Lapão, na região de Irecê, onde ele tem suas principais bases eleitorais.

– Continuamos atravessando uma grande seca. Recebemos do governo estadual 250 mil sacas de milho para salvar o rebanho, carros-pipa, retroescavadeira; o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, baixou o preço do milho da Conab para a nossa região de R$90 para R$60. Ajuda temos tido, mas ainda esperamos a ajuda principal, a divina.

Em síntese, mais uma vez a história se repete, chuva tem, mas caindo no lugar errado, ou onde menos precisa.

Já no sisal, é buracaria total

Se em Irecê não chove, na região do sisal bateu uma boa chuva e pelo menos deixou um resultado visível, a buraqueira nas BAs 409 e 120. E quem faz a queixa é o deputado Luciano Araújo (SD), especialmente no trecho entre Serrinha, Conceição do Coité e Valente.

– É um trecho de apenas 60 Km, e além dos buracos, há 78 quebra-molas, o que compromete muito a mobilidade e a segurança dos que trafegam por lá.

E Nildes Carvalho dá as cartas no visual da Alba

Advogada, radialista, teóloga, mestre e doutoranda em Direito, além de especialista em Gestão Pública pela Uneb, Nildes Carvalho, que é santamarense de nascimento, mas mora em Salvador, é tudo isso, mas no saguão de entrada da Alba está brilhando mesmo é como artista plástica, mostrando 15 de um imenso acervo com mais de 500 obras.

– Dediquei grande parte da minha vida aos estudos, por isso não tinha tempo para a arte. Mas foi nela que me encontrei, e nela que consigo expressar as minhas verdades, dando voz à realidade social com temas teológicos, psicológicos, culturais, filosóficos e políticos. Se ela for nos outros setores como é artista, o direito tem uma fenomenal advogada.

REGISTROS

Policiais em pauta

O deputado Radiovaldo Costa (PT) realiza hoje durante o dia (das 9 às 17h), no auditório principal da Alba, o 1º Encontro de Policiais Progressistas da Bahia. Diz ele que a ideia é debater os desafios da categoria nestes tempos de guerra contra o crime organizado.

Voluntários do Sertão

Já o deputado José Raimundo (PT), que é historiador, realiza quinta (15h) a entrega da Comenda 2 de Julho ao empresário baiano Doroedson Ribeiro Pereira, o Dorinho, que há 25 anos fundou em Ribeirão Preto (SP) o projeto Voluntários do Sertão, que atua em todo o Brasil, na Bahia, a partir de Barra do Choça.

Questão de pele

Na pele do paciente é o evento que a Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia (ASHEB) realiza hoje no Mundo Plaza Business Center (Av. Tancredo Neves). Eles vão debater práticas que tornem o atendimento mais humanizado. O consultor Marcelo Boeger e o diretor do Laboratório LPC são destaques.

Contagem regressiva

Raimundinho da Jr (PL) postou vídeo nas redes ontem bradando: ‘Faltam três dias!’. É que quinta acaba o contrato da ViaBahia, que explora as BRs 324 e 116.

COLABOROU: MARCOS VINICIUS*