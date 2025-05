Bahia é um dos estados mais visitados por Lula no 3º mandato

Lula retoma viagens pelo Brasil após missão internacional - Foto: Ricardo Stuckert / PR

A Bahia é um dos estados mais visitados pelo presidente Lula em seu 3º mandato. Apesar de não ter compromisso agendado na Bahia pelos próximos dias, após missão internacional com passagens por Rússia, China e Uruguai, o petista retoma, nesta semana, viagens pelo Brasil.

O estado, onde Lula tem forte relação política com o governador Jerônimo Rodrigues e os senadores Rui Costa, Otto Alencar e Angelo Coronel, além do ministro Rui Costa, foi um dos mais visitados por ele desde que retornou à Presidência.

Segundo levantamento da CNN, Lula passou 142 dias fora de Brasília em viagens nacionais. Foram 120 viagens em 23 estados brasileiros. Os mais visitados foram São Paulo (28 vezes), Rio de Janeiro (18 vezes) e Bahia (10 vezes). Acre, Rondônia e Tocantins foram os únicos estados não visitados por Lula neste mandato.



Nesta semana, Lula tem previsão de viajar para o Rio de Janeiro e São Paulo, com compromissos voltados à saúde e cultura. O governo aposta em temas sensíveis à população, em um momento de desgaste político e cobrança por soluções internas.

Na terça-feira, 20, o presidente desembarca no Rio de Janeiro (RJ), onde participa da reinauguração do Palácio Gustavo Capanema. No evento, será realizada também a cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural, principal honraria do governo para personalidades e instituições que se destacam no incentivo à cultura.

Em 22 de maio, o presidente estará em São Paulo (SP) para participar do lançamento do novo curso de Medicina do Hospital Sírio-Libanês. A ideia é melhorar a formação de profissionais qualificados na área da saúde, em parceria com instituições de ensino superior.

No dia seguinte, em 23 de maio, Lula retorna a Brasília para receber o presidente de Angola, João Lourenço, em uma visita de Estado. A agenda prevê a assinatura de acordos bilaterais e o fortalecimento das relações diplomáticas, com foco nas áreas de comércio, educação e cooperação internacional.

Lula vive uma escalada de tensão em meio a problemas como a crise do INSS, com descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões, e a queda na aprovação do governo.

Viagens Internacionais

Ainda segundo pesquisa feita pela CNN mostra que, desde que iniciou seu terceiro mandato, Lula passou 97 dias em agendas internacionais e outros 142 dias em viagens nacionais.

Levando em consideração as rotas internacionais, o presidente concentrou a maior parte das visitas a países da Europa. Das 34 nações visitados neste terceiro mandato, 9 são europeias.

Mas o petista tem passagem por quase todos os continentes – a exceção é a Oceania. Além de nações europeias, Lula visitou 7 países na Ásia, 6 na América do Sul, 5 na África, 4 na América Central e 2 na América do Norte.