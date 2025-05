Alckmin se encontra com Papa Leão XIV e entrega convite

Alckmin se encontrou com o novo papa pela primeira vez - Foto: Reprodução | Vatican News

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), foi ao Vaticano neste domingo, 18, e se encontrou com o Papa Leão XIV. Católico, o brasileiro beijou a mão do Pontífice ao cumprimentá-lo e entregou uma carta.

O documento em questão é um convite, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para que o Papa Leão XIV compareça à Cúpula das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 30, a ser realizada em novembro na cidade de Belém do Pará.

Alckmin também entregou ao Pontífice uma camisa do Santos Futebol Clube, time do coração do vice-presidente. “Afinal, o peixe é um símbolo cristão e um símbolo campeão”, brincou ele nas redes sociais, em relação ao mascote santista.

Em Roma, Alckmin chegou acompanhado de sua esposa, Lu Alckmin, e do embaixador do Brasil no Vaticano, Everton Vieira Vargas. Ele também se encontrou com cardeais brasileiros e com o arcebispo Paul Richard Gallagher, que cuida das relações internacionais da Santa Sé.

Missa inaugural

Durante a missa inaugural, realizada na Praça de São Pedro, o Papa Leão XIV fez um discurso que condenou o sistema econômico que, segundo ele, explora os recursos da Terra e marginaliza os pobres.

"Quero uma Igreja unida, que seja fermento para um mundo reconciliado. Ainda vemos demasiado dano e discórdia causadas pelo ódio por um paradigma humano que explora os recursos da terra e marginaliza os pobres”, apontou o Pontífice.

“Dentro dessa massa, queremos ser um pequeno fermento de esperança e de unidade. Olhai para Cristo, aproximem-se dele. Escutem a palavra de amor para que se torne sua única família", acrescentou o Papa Leão XIV.