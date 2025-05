Lula retoma agenda no Brasil após idas à Rússia, China e Uruguai

Lula vive um cenário de tensão após estourar a crise do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - Foto: Evaristo Sá/AFP

Após agenda internacional na Rússia, China e Uruguai, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retomará as viagens pelo Brasil nesta semana. O petista deve começar as visitas pelo Rio de Janeiro e São Paulo, com compromissos voltados à saúde e cultura.

Na terça, 20, o presidente chega ao Rio para participar da reinauguração do Palácio Gustavo Capanema. No evento, será realizada também a cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural, maior honraria do governo para personalidades e instituições que se destacam no incentivo à cultura.

No dia 22 de maio, Lula estará em São Paulo para participar do lançamento do novo curso de Medicina do Hospital Sírio-Libanês.

Na sexta, 23, o mandatário retorna a Brasília para receber o presidente de Angola, João Lourenço, em uma visita de Estado. A agenda prevê a assinatura de acordos bilaterais e o fortalecimento das relações diplomáticas, com foco nas áreas de comércio, educação e cooperação internacional.

Lula vive um cenário de tensão após estourar a crise do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Dados recentes apontam queda de popularidade do petista.

Viagens internacionais

Visando fortalecer as relações diplomáticas e comerciais do Brasil, o presidente Lula realizou e tem programado viagens internacionais com diversos objetivos.

China (10 a 13 de maio de 2025)

Lula realizou uma visita de Estado à China a convite do Presidente Xi Jinping. Os principais objetivos foram:

Fortalecer as relações comerciais e políticas: A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. A visita buscou ampliar ainda mais o intercâmbio comercial, que em 2024 atingiu um recorde de US$ 158 bilhões.

Assinatura de acordos de cooperação: Foram assinados e negociados diversos acordos bilaterais em múltiplas áreas, incluindo agricultura, comércio, investimentos, infraestrutura, indústria, energia, mineração, finanças, ciência e tecnologia, comunicações, desenvolvimento sustentável, turismo, esportes, saúde, educação e cultura. O governo brasileiro manifestou interesse em atrair mais investimentos chineses para o Brasil, especialmente em ferrovias, metrôs, tecnologia e inteligência artificial.

Posicionamento geopolítico: A viagem também serviu para o Brasil reafirmar seu posicionamento conciliador no cenário internacional, buscando alternativas à hegemonia ocidental em organismos multilaterais e estreitando a coordenação em tópicos regionais e multilaterais, incluindo o G20 e o BRICS.

Rússia (7 a 10 de maio de 2025)

A visita à Rússia teve os seguintes propósitos:

Comemorações da Segunda Guerra Mundial: O Presidente Lula participou das celebrações dos 80 anos da vitória da União Soviética sobre a Alemanha Nazista na Segunda Guerra Mundial, um evento de grande importância para a Rússia.

Ampliação das relações bilaterais: A visita buscou estreitar os laços diplomáticos e ampliar a cooperação, especialmente nas áreas de energia, ciência e tecnologia. Foram assinados atos de cooperação em ciência, tecnologia e inovação, além de um memorando de entendimento para promover pesquisa conjunta em áreas como clima, pesquisa polar, biodiversidade, biotecnologia, pesquisa nuclear, tecnologia espacial, tecnologias quânticas, astrofísica e pesquisa marinha.

Interesses comerciais: A viagem também teve como objetivo buscar mais ganhos na balança comercial com a Rússia. Os principais produtos importados pelo Brasil da Rússia são óleos combustíveis e fertilizantes, enquanto o Brasil exporta principalmente produtos do agronegócio como soja, café e carne bovina.

Multilateralismo: O presidente Lula destacou que a visita reafirmava o compromisso do Brasil com o multilateralismo.

Uruguai

Já no Uruguai, Lula compareceu ao funeral do ex-presidente Pepe Mujica no dia 15 de maio, a quem considerava uma referência.