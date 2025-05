Jerônimo tenta viabilizar projeto de VLT até Alagoinhas; entenda

VLT que está sendo construído em Salvador pode ser levado até Alagoinhas - Foto: Reprodução | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) revelou, na manhã desta terça-feira, 20, que teve uma conversa com a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff (PT), atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, na China, para falar de financiamentos para alguns projetos estruturantes na Bahia.

Um dos projetos tratados por Jerônimo junto a Dilma foi a construção de um VLT, saindo de Salvador, passando por Simões Filho, Camaçari e chegando em Alagoinhas. Segundo o governador, já há verbas aprovadas no novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para a elaboração desse projeto e, passada essa fase, será preciso ter recursos para a construção do modal.

“Nós já temos um dinheiro aprovado no PAC agora, para elaborar esse projeto. É um VLT até Alagoinhas. A gente tem feito um estudo sobre viabilidade econômica, carregando as pessoas de Simões Filho, de Camaçari. Já temos dinheiro no PAC para iniciar o projeto e já estou negociando com os bancos a possibilidade de, daqui a um ano, um ano e meio, dois anos, a gente pautar a viabilidade”, disse o petista.

A ideia é que Dilma consiga liberar, em Xangai, diretamente do banco gerido pelo grupo de países emergentes conhecido como BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), o dinheiro necessário para que a obra possa ser realizada nos próximos anos.

O projeto já é estudado pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) há pelo menos dois anos, com o nome de “VLT Metropolitano”. O plano inicial era que o modal conectasse de maneira mais eficiente os municípios da Região Metropolitana de Salvador (RMS). Entretanto, Jerônimo solicitou que os estudos incluíssem a possibilidade de ir ainda mais longe, chegando até Alagoinhas.

Caso a viabilidade do projeto seja comprovada, ele ampliará ainda mais o traçado do VLT que está sendo construído em Salvador, com 36,4 km divididos em três trechos: o primeiro entre a Calçada e a Ilha de São João; de Paripe a Águas Claras; e de Águas Claras à orla de Piatã.

Aos pés do Mercado Modelo

Além desse avanço rumo a Alagoinhas, o governo trabalha, de maneira ainda mais assertiva, com o projeto de expansão do VLT para o Comércio. Os estudos já se encontram em fase mais avançada e a tendência é que, mesmo antes de encerrada a construção dos primeiros 36,4 km, o governo do estado licite um novo trecho do modal, entre a Calçada e o Terminal da França.

Conforme revelado pelo Portal A TARDE, os estudos para a implantação do VLT no Comércio também tiveram verbas garantidas pelo novo PAC, com o planejamento inicial de fazer o modal chegar também à região da Ribeira — o que agora está em segundo plano.

Em caso de aprovação desse projeto, será possível se locomover entre o Centro Histórico de Salvador e a parte norte da Orla Atlântica, passando pelo Subúrbio Ferroviário e pelo Miolo, usando apenas um modal de transporte.

Obras a todo vapor

A construção do VLT em Salvador segue em velocidade acima do previsto no cronograma de obras. Os trens adquiridos pelo governo da Bahia junto à gestão estadual do Mato Grosso passam por manutenção em Hortolândia-SP e devem chegar à capital baiana no final de 2025, viabilizando o início dos testes na região da Calçada.

O planejamento do governo Jerônimo é que o VLT de Salvador já comece a circular até julho de 2026, antes do início da campanha eleitoral. A operação, porém, funcionará de maneira assistida, sem cobrança de passagem, em um trecho pequeno entre a Calçada e o Lobato.

“Nós enfrentamos muitos desafios, mas nós estamos preparados, comprometidos e aguerridos, para entregar e surpreender, inclusive, em relação ao cronograma. Temos um cronograma apertado, mas nós estamos cumprindo. Estamos com uma obra acima da média em relação a velocidade de investimento e de realização”, declarou Ana Claudia Oliveira, presidente da CTB, durante audiência pública realizada na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nesta terça, 20.