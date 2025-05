Alcione receberá título de Cidadã Baiana na próxima semana

Alba aprovou título de Cidadã Baiana para a cantora nascida no Maranhão - Foto: Divulgação

A cantora maranhense Alcione receberá mais uma homenagem. Trata-se do título de Cidadã Baiana, a ser concedido em uma sessão especial na próxima segunda-feira, 26, às 10h, no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A outorga do título foi proposta pela deputada estadual Olívia Santana (PCdoB), que justificou a concessão da honraria pela ligação que Alcione possui com o estado da Bahia e com a cultura baiana. Quem também chegou a fazer a mesma proposição foi Bobô (PCdoB), que lembrou o apelido da cantora: Marrom.

“Alcione está enraizada na Bahia. Ela tem identidade com a nossa terra e sua imagem é indissociável da cultura que conforma a nossa gente. Marrom é filha da Bahia de fato, mas é preciso o título de direito para consagrar a relação ancestral, musical e duradoura”, afirmou Bobô.

Velha relação

Se a Bahia deu origem ao samba, então Alcione pode ser também considerada uma filha da Bahia. A sambista maranhense, assim como o povo baiano, possui forte conexão com a herança cultural afrodiaspórica, o que é demonstrado nas músicas que ela escolhe para interpretar.

O auge dessa relação ocorreu em 1977, quando Alcione gravou o samba “Ilha de Maré”, do sambista baiano Walmir Lima. Na voz inconfundível de Marrom, a canção, que narra as festividades em Salvador em meio à Lavagem do Bonfim, ficou imortalizada na cultura baiana e ganhou as rádios de todo o Brasil.

A gravação ajudou a consolidar a carreira nacional de Alcione e a aumentar a popularidade da maranhense na Bahia. Essa relação de quase devoção resultará, na próxima semana, na concessão do título de Cidadã Baiana pela Alba.