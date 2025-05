Deputados estaduais projetam ‘salto federal’ em 2026; veja a lista

Lista parcial conta com cerca de seis nomes cotados e confirmados - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

Sete deputados estaduais planejam saltar da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) para a Câmara Federal nas eleições de 2026. O Portal A TARDE fez um levantamento das pré-candidaturas confirmadas e especuladas até o momento, e conversou com alguns parlamentares sobre o cenário.

Os seguintes deputados colocaram seus nomes à disposição ou foram apontados como potenciais pré-candidatos: Olívia Santana (PCdoB), Alan Sanches (União Brasil), Manuel Rocha (União Brasil), Robinho (União Brasil), Roberto Carlos (PV), Raimundinho da Jr. (PL) e Emerson Penalva (PDT). Do grupo, os dois primeiros já encaminharam suas intenções de maneira oficial, enquanto o último ainda não tem comentado sobre o assunto abertamente, embora seja tratado como postulante a uma das 39 cadeiras da bancada baiana em Brasília.

Pré-candidaturas encaminhadas

Olívia Santana (PCdoB) e Alan Sanches (União Brasil), deputados de longa data na Alba, despontam com pré-candidaturas oficiais; a parlamentar já teve seu nome aprovado pelo PCdoB, enquanto o segundo vem pontuando desde 2024 que deve tentar ‘subir o degrau’ e tentar um novo cargo.

Na última eleição, Olívia obteve 92.559 votos, sendo a sexta deputada estadual mais votada da atual legislatura e a primeira colocada na Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV). Ao Portal A TARDE, a deputada reforçou sua pré-candidatura e destacou a necessidade do estado ter uma mulher preta na bancada federal.

'Bloco' pode ter até seis candidaturas | Foto: Divulgação | Alba | Juliana Andrade | Agência Alba | Carlos Hamilton | Alba

"Meu nome foi colocado como possível candidata a deputada federal desde que eu ganhei a eleição, na verdade, pela segunda vez. Nós crescemos 60% na votação, temos um trabalho reconhecido no nosso estado, nesse campo da luta contra o racismo, defesa das mulheres direitos humanos. Entedemos que é uma vegonha um estado como a Bahia, que tem uma maioria de mulheres e negros na sua população, não ter nenhuma mulher preta na sua bancada de 39 deputados. Desses 39, só temos cinco mulheres, e nenhuma preta compõe essa bancada, afirmou a deputada estadual, que ainda citou a ex-parlamentar Eronildes Vasconcelos, conhecida como Tia Eron, eleita em 2014 pelo Republicanos.

Entedemos que temos uma contribuição a dar Deputada Olívia Santana sobre pré-candidatura

"A única (deputada preta) que compôs na história do nosso estado foi Eronildes Vasconcelos, que foi eleita em 2014. De lá para cá, não tivemos mais nenhuma. Então, entedemos que temos uma contribuição a dar, e apresentamos o nosso nome respaldado nessa mobilização de uma parte importante do movimento negro, que fez um diálogo comigo, o partido compreendeu", destacou Olívia

Novos ares

Deputado estadual no quarto mandato, Alan Sanches (União Brasil) falou ao Portal A TARDE sobre a pré-candidatura à Câmara Federal, e justificou que a tentativa de mudança de ares tem ligação com o ‘risco’ de se acomodar em um cargo por décadas. Antes de ser eleito para a Alba, o parlamentar foi vereador em Salvador, chegando a presidir o Legislativo municipal.

"Eu fui vereador por duas vezes, fui presidente da Câmara (de Salvador). Fui o vereador mais votado em Salvador, quatro mandatos de deputado estadual. Já fui presidente da Comissão de Saúde, fui da Comissão de Finanças, fui da CCJ, sou vice da CCJ, então acho que adquiri uma maturidade política e profissional que acaba credenciando que a gente possa colocar o nosso nome para uma avaliação para uma candidatura de deputado federal. Acho que a partir do momento que a gente tem quatro mandatos aqui, se não tomar cuidado, vira emprego. Acho que já ajudei a Bahia, agora quero ajudar a Bahia lá em Brasília", afirmou o deputado.

Bloco do União

Dentro do União Brasil, além de Alan Sanches, os deputados estaduais Manuel Rocha e Robinho também devem tentar o ‘salto federal’, intenção já explicitada por ambos. Caso o desenho seja confirmado, três dos dez parlamentares da sigla que atuam na Alba serão candidatos a deputado.

Ex-prefeito de Coribe, o deputado estadual Manuel Rocha deve suceder seu pai, o deputado federal José Rocha (União Brasil), no oitavo mandato em Brasília, como representante do clã na capital federal.

José Rocha, que já confirmou que não tentará renovar seu mandato, estuda a possibilidade de se lançar candidato ao Senado.

Robinho, ex-prefeito de Nova Viçosa, também será candidato a deputado federal no próximo ano. O parlamentar confirmou recentemente sua pré-candidatura, em publicação nas redes sociais.

“Continuamos firmes na missão de trabalhar pela Bahia. À frente do União Brasil na Bahia, o compromisso é reafirmado, já definido o próximo passo, com a permissão de Deus à minha candidatura para deputado federal em 2026”, escreveu na publicação.

Arranjo local

Filiado ao PV, o deputado estadual Roberto Carlos depende de um arranjo local para tentar ser candidato à Câmara Federal. Segundo apuração do Portal A TARDE, o parlamentar, que tem suas raízes políticas fincadas em Juazeiro, deve ser alçado como representante da região no pleito, em um acordo com o também deputado estadual Zó (PCdoB), que chegou a colocar o seu nome para a disputa, mas recuou e deve apoiar o ‘verde’.

Roberto Carlos ainda estuda a saída do PV para voltar ao PDT, sigla em que atuou por décadas, mas saiu após a aliança dos pedetistas com a oposição nas eleições de 2022.

Também consta

Além dos seis nomes já tratados como pré-candidatos, existe a expectativa de que o deputado estadual Raimundinho da Jr., hoje no PL, possa viabilizar seu nome para a Câmara Federal. Para isso, entrentato, ele precisará deixar a sigla, com chances de ir para o Solidariedade.

Histórico recente

Em 2022, seis deputados estaduais se candidataram à Câmara Federal: Diego Coronel (PSD), Leo Prates (PDT), Dal (União Brasil), Capitão Alden (PL), Tum (Avante) e Talita Oliveira (Republicanos). Do grupo, apenas os dois últimos não foram eleitos.

Votação dos deputados estaduais para a Câmara Federal em 2022:

Diego Coronel (PSD) - 171.684 votos;

Leo Prates (PDT) - 143.763 votos;

Dal (União Brasil) - 140.435 votos;

Capitão Alden (PL) - 95.151 votos;

Tum (Avante) - 72.416 votos - Não eleito;

Talita Oliveira (Republicanos) - 33.455 votos - Não eleita