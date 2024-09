Alba autoriza que Jerônimo contrate empréstimo de R$ 150 milhões

Sessão ordinária desta terça-feira, 3 - Foto: Ascom ALBA | Agência ALBA

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, na tarde desta terça-feira, 3, dois projetos de lei que autorizam o governo Jerônimo Rodrigues (PT) a contratar um pedido de empréstimo, no valor de R$ 150 milhões com a Caixa Econômica Federal (CEF).

Além desse, a casa também concedeu o requerimento de urgência para a operação no valor R$ 616 milhões, voltada para aquisição de novos trens para o Sistema Metroviário Salvador e Lauro de Freitas (SMSL).

O montante milionário, avalizado nesta noite, de acordo com a proposta, será destinado ao Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA).



A matéria, que tramitou na casa sob regime de urgência, isto é, sem necessidade de avaliação nas comissões da Casa, foi relatada pelo deputado Marcelino Galo (PT), e contou com voto da maioria dos parlamentares. Apenas a bancada de oposição, liderada pelo deputado Alan Sanches (União Brasil), votou contra, assim como o deputado Hilton Coelho (PSOL), que assume papel de independente.

O psolista classificou os projetos como “extremamente genéricos”, enquanto Alan demonstrou preocupação quanto ao endividamento do Estado. “Este é o 12º pedido de empréstimo em 18 meses de governo”, calculou.

Em defesa do Executivo, o líder da maioria, deputado Rosemberg Pinto (PT), disse estar “tranquilo” quanto à aprovação. Ele citou inclusive o secretário da Casa Civil da prefeitura de Salvador, Luiz Carrera, do mesmo partido de Alan, que em entrevista recente defendeu a contratação de empréstimos para estados e municípios anteciparem investimentos. Ele ressaltou ainda que a Bahia tem um baixo índice de endividamento (0,36% do orçamento), se comparado com São Paulo (3,5% do orçamento) e Rio de Janeiro (5% do orçamento).

“Esses estados gostariam de ter a capacidade de endividamento que a Bahia tem”, afirmou.