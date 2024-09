Alba dispensa presença de deputados em sessões até fim das eleições

A medida foi tomada após uma reunião com líderes partidários nesta terça-feira, 3 - Foto: AscomALBA/AgênciaALBA

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) decidiu liberar os deputados estaduais de comparecerem fisicamente às sessões em plenário, mesmo quando ocorrer votações na Casa.

A medida foi tomada após uma reunião com líderes partidários nesta terça-feira, 3.



A medida vai durar até o final eleição municipal. Com isso, as sessões na Alba ocorrerão de forma híbrida, assim como foi no período da pandemia da Covid-19.