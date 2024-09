PT-BA se solidariza com candidata a vereadora vítima de vídeos vazados - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O diretório estadual do PT Bahia se solidarizou com a candidata a vereadora Alissandra Matos, do PT de Serrinha, que foi vítima de vazamento de vídeos íntimos.

Segundo o partido, a ação foi "um ataque inaceitável e violento que fere sua honra e dignidade" e reiterou que o ato é deplorável, além de violar a integridade pessoal de Alissandra, constituir em um crime conforme a Lei Carolina Dieckmann (Lei n° 12.737/2012) e caracteriza um nítido caso de violência política de gênero, conforme a Lei n° 14.192/2021.

"É imperativo que as autoridades competentes conduzam uma investigação rigorosa, assegurando que os responsáveis por esse ato covarde sejam identificados e devidamente responsabilizados. A aplicação exemplar da justiça é essencial, não apenas para a reparação dos danos causados, mas também para reafirmar nosso compromisso inabalável com a construção de um ambiente político seguro e igualitário para todas as mulheres. A participação política das mulheres deve ser livre de medo, intimidação e violência", diz a nota.



"Estamos firmemente ao lado de Alissandra neste momento difícil, renovando nossa determinação de combater todas as formas de violência que busquem intimidar e silenciar as mulheres na política. Garantir segurança às mulheres na política é fortalecer a democracia", completa o texto.