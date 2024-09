Saiba quem é Alissandra Matos, candidata que teve intimidade exposta

Alissandra Matos teve suas fotos íntimas vazadas na última quinta-feira, 29 - Foto: Reprodução/Instagram (@alissandrammatos13

A candidata a vereadora da cidade de Serrinha Alissandra Matos teve suas fotos íntimas vazadas na última quinta-feira, 29. Após a repercussão negativa, ela foi em suas redes sociais e desabafou que sofreu um tipo de violência pela condição de ser mulher”

“Infelizmente não serei a última (mulher) a enfrentar as consequências de tentar manchar a minha honra, nome e imagem. Por ironia do destino, justamente no Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres, eu tenho que vir, arrasada, decepcionada e triste com os últimos acontecimentos, avisar que nenhum crime ficará impune contra a honra de qualquer mulher”, escreveu a candidata.'

Alissandra é integrante do PT e é seguida por quase 22 mil seguidores. A candidata também é bacharel em Direito e atua como líder comunitária, na defesa das mulheres.

Como uma das causas de vida, ela tem o projeto “Você Não Está Só”, que entrega suporte jurídico e psicológico para mulheres vítimas de violência doméstica. Junto aos projetos de revitalizar a cidade baiana com foco no gênero feminino, ela gosta de meter dança em eventos políticos, ao lado do povo.