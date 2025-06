Wagner reforça apoio ao fim da reeleição: "A favor da coincidência"

Senador Jaques Wagner - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

Defensor do fim da reeleição, o senador Jaques Wagner (PT) afirmou, na manhã desta sexta-feira, 23, que o Senado está “aguardando o tempo certo” para retomar as discussões oficiais sobre a medida.

“Por enquanto, não tem novidade. Estamos aguardando o tempo certo, lá para o final do ano, novembro ou dezembro, aí eu acho que começa a se afunilar”, declarou, durante coletiva de imprensa em evento na capital baiana.

“Eu sou contra a reeleição, sou a favor da coincidência, e portanto, acho razoável se colocar cinco anos de mandato”, defendeu.

Aumento de deputados na Câmara

Wagner também criticou o projeto que amplia o número de deputados federais de 513 para 531, aprovado pela Câmara dos Deputados no início do mês. O texto ainda será enviado ao Senado.

Para o senador, a questão com a proposta são os dados baseados no censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Não quero criticar o pessoal do IBGE, mas nós estávamos com um problema de Covid, depois não houve o orçamento suficiente para fazer direito, então criou-se uma série de problemas. Com o novo senso, o TSE [Tribunal Superior Eleitoral] foi calcular e botou, por exemplo, a Bahia a perder, enquanto outros estados ganhariam. Então qual o problema? Uma medida como essa, evidentemente, incomoda todos os estados que vão perder”, justificou.

O líder do governo no Senado acredita que “para ser mais razoável” é necessário esperar um novo censo.

“Eu, pessoalmente, acho que era mais razoável, em vez de aumentar, não fazer essa mudança, até ter um novo censo que pudesse dar mais segurança para essa divisão. Querendo ou não, a proporcionalidade dos Estados é a representação do povo brasileiro. Então, não dá para ficar mexendo toda hora. Repito, que eu acho que o censo não foi feito como deveria”, concluiu.