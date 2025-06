Maior fotógrafo brasileiro, Sebastião Salgado, morre aos 81 anos - Foto: AFP

Sebastião Salgado, um dos fotógrafos mais importantes do mundo, morreu nesta quarta-feira, aos 81 anos. A informação foi confirmada pelo Instituto Terra, organização não-governamental fundada por ele e sua esposa, Lélia Deluiz Wanick Salgado. O instituto destacou a importância de sua trajetória e seu legado na restauração ambiental e na fotografia mundial.

Maior fotógrafo brasileiro, Sebastião Salgado, morre aos 81 anos | Foto: Reprodução

Quem foi Salgado?

Nascido em Aimorés, Minas Gerais, em 1944, Salgado construiu uma carreira marcada por projetos documentais que o levaram a percorrer mais de 120 países. Sua fotografia, sempre em preto e branco, é reconhecida pelo olhar sensível e profundo sobre questões sociais, ambientais e humanitárias. Entre suas obras mais conhecidas estão as séries “Trabalhadores”, “Êxodos” e “Gênesis”.

Ao longo da carreira, Salgado conquistou prêmios internacionais e foi membro da renomada agência Magnum. Sua atuação também foi marcada pela fundação do Instituto Terra, em 1998, que promove projetos de restauração ambiental na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, recuperando áreas degradadas da Mata Atlântica.

Além de sua relevância na fotografia, Salgado deixa um legado importante na defesa do meio ambiente e dos direitos humanos. Seu trabalho segue como referência global na arte fotográfica e no ativismo socioambiental.