“Tudo tem controle, menos os aplicativos”, diz Lula

Lula - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu neste sábado, 24, a regulação das redes sociais e ressaltou o debate sobre o tema com o Congresso Nacional.

"É preciso que a gente discuta com o Congresso Nacional a responsabilidade de a gente regular o uso das empresas, sabe, nesse país. Não é possível que tudo tem controle menos as empresas de aplicativos. É importante que a gente comece a cuidar do povo brasileiro com um pouco mais de carinho", declarou durante evento em Campo Verde, em Mato Grosso.

O petista também criticou o "malefício" da propagação da violência e do bullying no ambiente virtual.

"Esses dias vi uma menina que se matou porque ela foi acusada, quase que torturada pelos amiguinhos pela internet. Não era pessoalmente, não. Era pela internet. Vocês sabem quantas ofensas vocês recebem. Vocês sabem quantas provocações vocês recebem", disse.

A regulação das redes vem enfrentando resistência no Congresso. O tema foi debatido dentro do chamado "PL das fake news". A proposta já foi aprovada no Senado, no entanto, enfrenta embates por parte dos deputados da oposição.

O texto chegou a ser pautado em abril do ano passado no plenário da Câmara após ter o regime de urgência aprovado. Porém, diante de pressões das chamadas big techs e da resistência da oposição, não houve acordo e a votação foi segurada.